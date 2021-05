Revival de la mode 70’s grâce à la série Netflix Le Serpent

La mode des années 70 redevient tendance… grâce à une série Netflix ! Le Serpent, qui a connu un gros succès sur la plateforme de streaming, permet à plusieurs accessoires et vêtements typiques des seventies de vivre une seconde jeunesse.

Les productions Netflix ont un vrai impact sur les tendances et les modes : le Jeu de la Dame a ainsi fait grimper en flèche le nombre de joueurs d’échecs… Alors le revival de plusieurs accessoires typiques des années 70 n’a rien d’étonnant au vu du carton de la série Le Serpent.

Pantalon pattes d’éph’, lunettes aviateur…

Cette série se déroule à Bangkok dans les années 70, où Charles Sobhraj et sa compagne Marie-Andrée Leclerc se font passer pour un couple de diamantaires. Mais la réalité est beaucoup plus sombre : ils droguent de jeunes hippies qui ont le malheur de croiser leur chemin, volent leurs biens et se débarrassent des corps. 18 personnes auraient ainsi perdu la vie entre les mains de Sobhraj, surnommé « Le Serpent ».

Les agissements meurtriers du couple ont pris fin grâce à un diplomate néerlandais. C’est cette histoire que raconte Le Serpent, la série de Netflix, dans laquelle la mode des seventies prend une place prépondérante. Et c’est ce qui a tapé dans l’œil de nombreux spectateurs ! Selon la plateforme Stylight, les clics sur les pantalons patte d’éléphant ont bondi de 104 %. L’intérêt pour les lunettes de soleil de type aviateur a augmenté de 78 %.

Pour les pulls sans manches, l’engouement est très fort avec une progression des clics de 80 %. Les foulards en soie et les boucles d’oreilles Créole ont eux aussi enregistré des hausses d’intérêt de respectivement 45 % et 42 % ! Il ne faudra pas s’étonner de voir le revival de ces icônes de la mode 70’s dans les fêtes cet été.