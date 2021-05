Instagram va bientôt vous laisser choisir vos pronoms

Pour gagner en inclusivité, Instagram développe une nouvelle fonctionnalité. Le réseau social de Mark Zuckerberg va désormais offrir à ses utilisateurs la possibilité de définir leurs pronoms.

© Solen Feyissa via Unsplash

Sur les réseaux sociaux, il est d’usage de renseigner ses pronoms dans sa biographie. Le but est bien évidemment de faciliter la communication entre les différents utilisateurs, mais également de partager son genre qu’il soit défini ou non. Pour gagner en inclusivité, Instagram développe une nouvelle fonctionnalité. Désormais, certains utilisateurs peuvent ajouter leurs pronoms directement dans les paramètres de leur compte. Plusieurs choix sont proposés comme les traditionnels « lui, il » et « elle ». Selon The Verge, il sera possible d’utiliser jusqu’à quatre d’entre eux dans l’espace dédié. Pour les utilisateurs qui ne trouveraient pas un pronom qu’il leur correspond, Instagram a également lancé un formulaire pour l’ajouter. La firme indique également qu’il sera toujours possible de le faire via l’espace de biographie. Dans les deux cas, ces pronoms seront accessibles à tous vos amis, mais pourront également être cachés aux personnes que vous ne suivez pas. À noter que la fonctionnalité sera automatiquement activée pour les utilisateurs mineurs.

Add pronouns to your profile ✨ The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R — Instagram (@instagram) May 11, 2021

Pas encore disponible en France

Comme bien souvent avec les mises à jour de ce type, le déploiement sera progressif. Les premiers utilisateurs américains peuvent déjà en profiter, mais cela ne semble pas encore possible dans nos vertes contrées. Il faudra sans doute attendre encore un peu. D’ici là, Instagram aura sans doute amélioré l’outil pour plus d’inclusivité, en incluant par exemple des pronoms non-genrés tels que « it » en anglais. Facebook de son côté permet aux utilisateurs de renseigner leurs pronoms depuis 2014. En revanche, seules trois options sont proposées, masculin, féminin et pluriel. Dans le cas d’Instagram, les possibilités devraient logiquement être plus nombreuses, même si on ne sait pas encore combien seront proposées d’office. Pour rappel, Instagram permet déjà de définir son genre en incluant un espace personnalisé.