Le créateur du jeu Paperboy a développé son propre vélo électrique

Les vélos électriques sont devenus monnaie courante, et les annonces de nouveaux modèles s'enchaînent si vite qu'on les oublie rapidement. Pour sortir du lot, il faut vraiment faire quelque chose d'original, comme c'est le cas de ce modèle Paperboy : une création d'Elite Systems à l'origine du jeu vidéo du même nom !

© Elite Systems

Paperboy est d’abord et avant tout un jeu vidéo sorti en 1984 sur les consoles Atari, avant d’être adapté à toutes les plateformes de l’époque et même d’aujourd’hui. Un titre mythique, dans lequel le joueur incarne un lanceur de journaux à vélo lancé sur un parcours jonché d’obstacles. Elite Systems, le studio à l’origine du jeu, s’est appuyé sur la notoriété du titre pour lancer son propre vélo électrique.

Un vélo qui cache bien son jeu

Elite Systems a d’abord voulu créer un vélo ressemblant le plus possible… à un vélo. La batterie, un modèle Samsung d’une capacité de 375 Wh, est cachée dans le cadre. Il faudra y penser au moment de la recharge : la batterie n’étant pas amovible, il sera peut-être nécessaire de prendre le vélo sous le bras et monter les étages jusqu’à l’appartement si on n’a pas la chance d’avoir une prise au niveau de la rue.

Le constructeur n’a cependant pas pu masquer complètement la nature du deux roues : le moteur est visible au niveau de la roue arrière et le guidon intègre un écran LCD avec un port USB. En plus de son moteur électrique, le Paperboy peut bien sûr être utilisé simplement avec la force des pieds !

En fonction des réglementations locales, le moteur peut se limiter à 200 watts, mais un modèle plus puissant (500 watts) est aussi disponible. La version vendue outre-Manche a une vitesse maximale de 25 km/h, contre 32 km/h aux États-Unis. Le vélo n’a pas beaucoup de rapport avec le jeu dont il s’inspire, mais à cette occasion on apprend qu’Elite Systems existe toujours…

Le Paperboy est actuellement commercialisé sur Indiegogo au prix de 999 $ (modèle US ou UK), avec une livraison prévue pour le mois de juillet. Le « vrai » prix sera de 1.699 $.