Bon plan : les excellents aspirateurs Dreame T20 sont en chute brutale (-40%) 🔥

AliExpress fait chuter le prix de plusieurs aspirateurs à l'occasion d'une nouvelle offre valable 48 heures maximum. Vous pouvez faire des économies sur le Dreame V11, V10 ou V9P avec la remise immédiate et les deux coupons FRMAY018 et FRMAY013. Le T20 est à 230€ avec le code SDFRM13, c'est inédit !

Mise Ă jour 14/05 19h00 : jusqu’Ă minuit, l’aspirateur Dreame T20 chute Ă 230€ au lieu de 389€ avec le code SDFRM13. Attention, il reste moins d’une centaine d’unitĂ©s de ce modèle en stock.

Les aspirateurs Dreame sont mis Ă l’honneur pendant 48 heures dans le cadre d’une vente flash exclusive sur AliExpress qui se termine le 14 mai. Le marchand en ligne dĂ©voile de nouvelles promotions sur les Dreame V11, V10, V9P et T20, tous des aspirateurs balai sans fil. Par contre, il s’agit d’offres Ă©clair et elles ne vont pas durer bien longtemps car les stocks sont très limitĂ©s.

Par exemple, le Dreame V11 voit son prix tomber Ă 261 euros au lieu de 366 euros avec le code FRMAY018. Ce n’est pas tout, le Dreame V10 baisse Ă 173 euros au lieu de 274 euros (code FRMAY013) alors que le Dreame V9P est Ă 149 euros au lieu de 287 euros (FRMAY013). Le dernier modèle est le T20, digne successeur du Dreame V11 qui chute Ă 230€ 262€ au lieu de 389€ avec le code SDFMR13 FRMAY018 .

Ci-dessous, voici comment accéder aux modèles populaires :

Si vous prenez un aspirateur Dreame, quel que soit le modèle (V11, V10, V9P ou T20), vous ĂŞtes assurĂ© d’ĂŞtre livrĂ© 7 jours maximum après la commande, voire 3 jours pour la majoritĂ© de ces articles. Ce dĂ©lai est rendu possible car AliExpress possède plusieurs entrepĂ´ts en France (et en Europe), vous n’avez pas beaucoup d’attente et pas de frais en plus Ă rĂ©gler. D’autre part, vous avez droit de retourner le produit gratuitement pendant 14 jours pour vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Tous ces appareils bĂ©nĂ©ficient d’une garantie de 2 ans.

Le Dreame V11 est un modèle de rĂ©fĂ©rence de la gamme d’aspirateurs balai de Xiaomi. Le Dreame V10 est le modèle prĂ©cĂ©dent de la gamme, il est logiquement disponible sur le marchĂ© depuis plus longtemps. Ces quatre appareils sont visĂ©s par d’excellentes remises que vous pouvez cumuler avec le coupon pour Ă©conomiser encore quelques euros de plus.

Le Dreame V11, un aspirateur premium (mais accessible)

Xiaomi est derrière la marque Dreame, il a officialisĂ© le modèle V11 il a environ un an. Comme le reste de la gamme, ce modèle est dotĂ© de nombreuses qualitĂ©s techniques, mais son prix reste abordable malgrĂ© tout. La marque est rĂ©putĂ©e pour sa stratĂ©gie sur le marchĂ©, bon nombre de ses appareils sont reconnus pour leur excellent rapport qualitĂ©-prix et ses aspirateurs ne font pas exception. L’aspirateur est en concurrence directe avec les Dyson, pourtant il reste plus accessible. L’offre mise en avant sur AliExpress le rend encore plus compĂ©titif.

L’aspirateur Dreame V11 est dotĂ© de trois modes de nettoyage, vous pouvez choisir entre Ă©co, normal ou boost en fonction de la zone de votre logement Ă nettoyer. Ce dernier est le plus puissant, il assure une parfaite aspiration mĂŞme quand il y a beaucoup de poussière. Un petit Ă©cran installĂ© sur le haut de l’appareil vous permet de suivre le niveau de batterie en temps rĂ©el, sachant que l’autonomie est de 90 minutes. Cela devrait vous laisser tout le temps de faire le mĂ©nage sans devoir recharger au milieu.

D’autre part, le Dreame V11 est un aspirateur balai sans fil. Il est maniable et lĂ©ger, son poids est seulement de 2,58 kilos. C’est l’assurance de pouvoir circuler facilement dans votre logement sans vous inquiĂ©ter du fil et des branchements pendant que vous aspirez le sol. Il s’agit d’un appareil parfait pour gagner du temps et rendre la tâche mĂ©nagère plus apprĂ©ciable.

En plus du fait qu’il s’agisse d’une version balai, le Dreame V11 peut aussi faire office d’aspirateur Ă main. Vous avez ainsi la possibilitĂ© de nettoyer la poussière sur une multitude de zones, qu’il s’agisse des angles, des toiles d’araignĂ©es ou encore des plinthes. Ce modèle est livrĂ© avec plusieurs accessoires, ce qui le rend parfait peu importe le sol de votre logement (parquet, moquette…). Il est simple d’utilisation, mais aussi efficace sur de multiples supports : c’est un excellent investissement qui saura se montrer solide dans le temps.

Cette promotion signĂ©e AliExpress est une opportunitĂ© Ă ne pas manquer. Depuis sa sortie, il s’agit du meilleur prix affichĂ© sur l’aspirateur Dreame V11. Vous ĂŞtes assurĂ© de conserver un logement toujours propre sans passer trop de temps sur le nettoyage de vos sols. Cette offre est en vente flash, ce qui veut dire qu’elle ne va pas durer très longtemps avant d’ĂŞtre indisponible. C’est le moment de passer Ă l’action pour sĂ©curiser cet achat.

Des offres flash Ă saisir sur AliExpress

Les promotions mises en avant par AliExpress sont particulièrement gĂ©nĂ©reuses aujourd’hui, vous pouvez rĂ©aliser des Ă©conomies de haut vol sur l’un des aspirateurs de votre choix. Le Dreame V11 affiche un prix aux alentours de 260 euros au lieu de 366 euros, lĂ oĂą son prĂ©dĂ©cesseur le Dreame V10 est Ă 173 euros seulement (au lieu de 275 euros). Dans tous les cas, la remise immĂ©diate est impressionnante.

N’oubliez pas non plus de renseigner le code promo FRMAY018 / FRMAY013 une fois que vous avez ajoutĂ© le Dreame V11, V10, T20 ou V9P Ă votre panier. Ce coupon vous offre une remise en plus qui varie entre 13 et 18€ selon le modèle. Il s’applique aux aspirateurs mais aussi Ă de nombreux autres produits sur AliExpress. Par contre, le nombre de codes est limitĂ© et il faut penser Ă faire vite pour en profiter.

Quelques modèles d’aspirateurs Dreame V11, V10, V9P ou T20 sont encore disponibles sur AliExpress, mais cela ne vas pas durer. Le nombre d’exemplaires est affichĂ© en direct chez le marchand et il ne cesse de baisser. Sur certains modèles, il reste dĂ©jĂ moins de 10 unitĂ©s en stock ce mercredi matin.

