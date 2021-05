Bon plan : le VPN CyberGhost revoit ses prix à la baisse (drastique)

L'offre très attractive de ce VPN premium ne laissera personne indifférent.

Les VPN comme CyberGhost sont plébiscités en raison de la sécurité et de l’anonymat qu’ils apportent aux internautes. Leur efficacité à contourner les blocages du web est également un élément déterminant. Pour revenir à CyberGhost, son application VPN est fonctionnelle et parfaitement adaptée aux familles car un seul compte peut couvrir 7 appareils simultanément.

Si vous êtes intéressé par ce VPN, sachez que CyberGhost vient de mettre en ligne une offre très avantageuse donnant droit à -83% de réduction et 3 mois d’utilisation gratuits. Pour l’instant, cette offre est (de loin) la meilleure en termes de rapport qualité-prix. Par contre, elle ne durera que quelques heures.

Pour découvrir cette offre et en profiter à temps, c’est par ici :

Voir l’offre CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, une application pour de nombreux atouts

Une fois l’application CyberGhost installée sur vos appareils, vous pourrez établir une connexion à travers plus de 6 900 serveurs. Ces derniers sont localisés dans 90 territoires différents. Ainsi, vous aurez la possibilité de modifier votre emplacement géographique comme bon vous semble. En pratique, cela signifie que vous pourrez contrer tous les géo-blocages des sites web ainsi que les pare-feux.

La caractéristique de CyberGhost c’est qu’il propose des serveurs spécialisés pour le téléchargement. Beaucoup d’internautes les utilisent afin de télécharger des torrents anonymement. En plus de ça, on trouve aussi des serveurs pour le streaming. Chaque serveur débloque une chaîne TV ou une plateforme bien particulière comme, par exemple, Netflix (US, Japon, FR, …), Prime Video, Hulu, Spotify, YouTube, etc.

Les avantages ne s’arrêtent pas là. CyberGhost vous fournira une connexion 100% anonyme et sécurisée à chaque instant en chiffrant votre trafic et en masquant votre adresse IP réelle. Les conséquences ? Une protection efficace contre le suivi en ligne, l’usurpation d’identité, le vol des données et la surveillance en ligne. CyberGhost est donc utile dans la vie de tous les jours lorsque vous êtes chez vous, mais aussi (et surtout) quand vous êtes connecté sur le Wi-Fi des lieux publics.

Les serveurs CyberGhost délivrent de bons débits et une connexion fluide. Grâce à ce VPN rapide, vos habitudes de navigation ne s’en trouveront pas modifiées et ce, que vous utilisiez un appareil tournant sur Windows, Android, Linux, macOS ou iOS.

Une réduction conséquente et 3 mois gratuits à la clé

En temps normal, les tarifs de CyberGhost sont assez coûteux. Ce n’est pas étonnant pour un service de si grande qualité. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre d’acquérir un VPN au prix fort. Bonne nouvelle, ce vendredi, le fournisseur brade ses prix. Sa promotion du moment offre une remise immédiate de -83% et 3 mois gratuits pour toute souscription à son abonnement 3 ans.

Le VPN vous sera donc facturé 78€ (au lieu de 467€) ce qui équivaut à 2€ par mois pendant 3 ans et 3 mois. En plus de ce tarif imbattable, le fournisseur vous offre même la possibilité de tester l’application sans risque pendant 45 jours. Généralement, la période de test se situe autour de 30 jours maximum.

Pour finir, rappelons qu’un compte chez CyberGhost autorise 7 connexions simultanées. Vous pourrez couvrir tous vos appareils pour profiter d’une protection complète et des nombreuses fonctionnalités du VPN où que vous soyez. Il est même envisageable d’en faire profiter les membres de votre entourage.

Visiter CyberGhost VPN