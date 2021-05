Pratiques commerciales trompeuses : l’UFC-Que Choisir porte plainte contre SFR

C'est devant la justice que SFR devra répondre des hausses de prix sur les abonnements RED dont les tarifs avaient pourtant été garantis à vie. L'UFC-Que Choisir a en effet porté plainte contre l'opérateur dans ce dossier sensible.

© MarieXMartin, Pixabay

Pendant quasiment deux ans, en 2018 et 2019, RED by SFR, l’offre sans engagement de l’opérateur au carré rouge, a fait miroiter aux consommateurs des forfaits à des prix « garantis à vie », comme il l’a promis à plusieurs reprises sur Twitter. Dans sa communication, SFR avait aussi matraqué des mentions percutantes comme « pendant 1 an et après aussi » et encore « sans condition de durée ».

Hausse des prix automatique

Bref, l’opérateur promettait des forfaits sans hausse de prix à l’avenir, ce qui a attiré des milliers de clients ayant succombé au charme de ces offres. Malheureusement, la lune de miel n’a pas duré longtemps. Entre septembre et décembre 2020, RED a mangé son chapeau en augmentant ses tarifs sous couvert de hausse du volume des données. Des augmentations tarifaires qui vont « de 30 % à 75 % du prix initial », rappelle l’UFC-Que Choisir.

Il reste bien sûr possible d’annuler son abonnement tout en conservant son numéro (principe de portabilité). Une opération simple mais qui demande tout de même de l’organisation. Bien souvent, le client accepte la hausse de prix qui est automatique. C’est la raison pour laquelle l’association de consommateurs a porté plainte auprès du procureur de la République de Paris, avec deux objectifs : faire condamner SFR et permettre aux abonnés concernés d’être remboursés.

SFR n’est pas le seul opérateur coupable de telles pratiques. En fait, ce genre de « promotion » se généralise, « les opérateurs ne semblant pas se préoccuper du caractère trompeur de leurs pratiques au vu des gains financiers obtenus », dénonce l’association. La condamnation éventuelle de SFR serait un coup de semonce envers l’ensemble des acteurs du marché de la téléphonie mobile.