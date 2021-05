Redmi Note 10 : son prix chute brutalement avec ce code spécial 🔥

Le Redmi Note 10 est le smartphone à moins de 200€ qui offre le meilleur rapport qualité prix du marché. En prime, AliExpress dévoile un code promo (FASTMAY20) qui permet de faire tomber son prix encore plus bas. Dépêchez moins, il reste moins d'une centaine d'unités de disponibles.

© Xiaomi

Aujourd’hui, AliExpress dĂ©voile une offre inĂ©dite sur le Redmi Note 10. Le smartphone passe Ă 154 euros au lieu de 199 euros avec le code promo FASTMAY20. Il faut ajouter le coupon dans le champs dĂ©diĂ© au moment de la finalisation de votre commande. Il s’agit du meilleur prix disponible Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes.

Sur la page AliExpress, vous pouvez voir qu’il reste environ une centaine de Redmi Note 10 Ă ce prix-lĂ . Le stock est très limitĂ© et les exemplaires Ă ce prix-lĂ partent Ă toute vitesse. Encore une fois, Ă ce tarif-lĂ , c’est le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ©. Sorti il y a quelques semaines, on ne s’attendait pas Ă voir une telle rĂ©duction sur cet excellent smartphone.

Voir l’offre AliExpress

Si vous prenez le Redmi Note 10 sur AliExpress, vous n’avez pas seulement droit Ă la promotion via ce code promo. Vous ĂŞtes livrĂ© en 5 jours maximum grâce aux entrepĂ´ts dont dispose le marchand en Europe. C’est l’assurance de ne pas attendre trop longtemps pour profiter de votre nouveau smartphone. Vous avez jusqu’Ă 20 jours pour effectuer un retour gratuit afin de vous faire rembourser en cas de besoin. C’est un bon filet de sĂ©curitĂ© lorsque vous effectuez un achat en ligne — surtout si vous doutez encore des capacitĂ©s du tĂ©lĂ©phone.

Le Redmi Note 10, fleuron des smartphones d’entrĂ©e de gamme

Redmi est une gamme qui appartient au groupe Xiaomi. La marque avait pour but de dĂ©voiler des smartphones assez robustes Ă des tarifs accessibles Ă un plus grand nombre, le rĂ©sultat est Ă la hauteur. Plus de 200 millions de tĂ©lĂ©phones Redmi ont Ă©tĂ© Ă©coulĂ©s dans le monde au cours de ces dernières annĂ©es, preuve que le constructeur rĂ©pond Ă une forte demande du public. Le Redmi Note 10 est une excellente mise Ă jour de son prĂ©dĂ©cesseur, il avance de belles performances techniques pour un tarif qui est très compĂ©titif – et encore plus avec cette remise AliExpress.

Le Redmi Note 10 embarque un Ă©cran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces pour un design gĂ©nĂ©ral assez discret et efficace. Les finitions sont sobres, la camĂ©ra avant (13 Mpx) est placĂ©e dans un poinçon en haut au centre sur la dalle avant. Quand au capteur photo sur le dos de l’appareil, il est dans le coin en haut Ă gauche. Le capteur d’empreintes digitales est installĂ© sur la tranche du smartphone, ce qui permet une apparence gĂ©nĂ©rale Ă©purĂ©e.

Xiaomi a misĂ© sur l’offre photo du Redmi Note 10 avec un quadruple capteur photo imbattable pour ce prix-lĂ . Il s’appuie sur un capteur principal de 48 Mpx et sur 3 autres objectifs de 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Évidemment, la qualitĂ© des images n’est pas au niveau des derniers smartphones premium comme les iPhone 12 ou les Samsung Galaxy S21, mais ces derniers coĂ»tent 5 Ă 10 fois plus chers !

Autre point fort de ce Redmi Note 10, l’autonomie. Il est Ă©quipĂ© d’une puissante batterie de 5 000 mAh, ce qui vous assure de tenir deux jours sans charge avec une utilisation classique. D’autre part, il a droit Ă la charge rapide 33W, ce qui vous permet de rĂ©cupĂ©rer plus de 50% de la charge en une petite demi-heure. C’est un autre point apprĂ©ciable, surtout pour les utilisateurs toujours Ă©tourdis quand il s’agit de penser Ă recharger l’appareil.

Enfin, le Redmi Note 10 tourne avec le processeur Snapdragon 678. Une fois de plus, ce dernier n’est logiquement pas en mesure de proposer autant de puissances que les dernières puces des smartphones premium. Toutefois, cela sera largement suffisant pour une utilisation du tĂ©lĂ©phone au quotidien, vous pourrez très bien utiliser vos applications mobiles sans latence. Ce smartphone est une rĂ©fĂ©rence dans sa catĂ©gorie, il s’illustre avec des performances de très grande qualitĂ© pour des caractĂ©ristiques recherchĂ©es – Ă l’exemple de la photo, l’autonomie ou la simplicitĂ©.

Promotion immanquable sur AliExpress

AliExpress affiche actuellement le meilleur prix sur le Redmi Note 10, c’est le tarif le plus bas auquel le smartphone a droit depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ©. Pour en profiter, il ne faut pas oublier d’ajouter le code FASTMAY20 quand vous avez ajoutĂ© l’article Ă votre panier. Ainsi, son prix s’approche fortement des 150 euros alors que son tarif de base est de 199 euros. Autant dire que les Ă©conomies Ă rĂ©aliser sur ce nouveau smartphone sont apprĂ©ciables.

En plus du Redmi Note 10, AliExpress met en avant d’autres ventes flash sur certains produits. C’est le moment parfait pour rĂ©aliser des Ă©conomies sur plusieurs produits de la marque Xiaomi — pour ne citer qu’elle. Toutefois, les coupons existent en nombre limitĂ©, au mĂŞme titre que les exemplaires des articles concernĂ©s. Le code FRMAY018 et FRMAY013 vous aideront Ă dĂ©crocher des remises supplĂ©mentaires.

Si vous hĂ©sitez Ă choisir le Redmi Note 10, n’attendez pas trop longtemps. Ce smartphone s’Ă©coule très bien depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ©, la marque peut compter sur son statut de rĂ©fĂ©rence dans sa catĂ©gorie. Xiaomi est un spĂ©cialiste des tĂ©lĂ©phones d’entrĂ©e de gamme, ce tĂ©lĂ©phone illustre très bien la rĂ©ussite du constructeur dans le monde.

Pensez Ă faire vite, c’est une (vraie) opportunitĂ© pour Ă©conomiser sur votre nouvel appareil. De notre expĂ©rience, le Redmi Note 10 n’a jamais Ă©tĂ© Ă un prix plus abordable que celui-ci. Figurant dans le Top 5 des e-commerçants français, AliExpress se montre parmi les plus compĂ©titifs sur les marques asiatiques. Dans le cas de Xiaomi, vous pouvez vraiment avec de excellentes Ă©conomies. Mais comme toujours le stock est limitĂ©.

Pour voir le Redmi Note 10, c’est ici :

Voir l’offre AliExpress