TikTok va marcher sur les plates-bandes de LinkedIn

Le réseau social développe de nouveaux outils pour permettre à ses utilisateurs de découvrir et postuler à des offres d'emploi. Avec sa plateforme dédiée, TikTok espère sans doute concurrencer LinkedIn, encore référence dans le genre.

© konkarampelas via Pixabay

Il est loin le temps où un travail se trouvait dans le journal du matin. Consciente que son application fait partie du quotidien de nombreux jeunes actifs, la firme développe de nouveaux outils de recrutement. Interrogée par Axios, ByteDance vient de dévoiler son plan d’attaque pour permettre à ses utilisateurs de trouver un emploi et aux entreprises de recruter leurs nouveaux employés.

Pour développer son nouvel outil, TikTok a fait appel de nombreuses entreprises. Concrètement, ce programme pilote prendra la forme d’une page dédiée à l’extérieur de l’application et qui recensera certaines offres d’emploi. On retrouvera également la description de chacun d’entre eux ainsi que les compétences requises. Ensuite, les candidats devront poster un CV Vidéo sur la plateforme, et pourront également le partager directement depuis leur compte. Le but est bien évidemment d’offrir une visibilité à leur profil sur l’interface de l’application. En revanche, ce partage ne sera pas obligatoire. Ce sera néanmoins une manière pour TikTok de promouvoir son nouveau service en intégrant ces CV à la catégorie “Pour toi”.

Concurrencer LinkedIn

Le succès de l’application n’est pas vu d’un très bon œil par ses concurrents, qui tentent de l’imiter et de proposer des fonctionnalités similaires. C’est notamment le cas de YouTube, qui a lancé les Shorts avec des vidéos très courtes, comme celles proposées sur le réseau social chinois. Pour autant, cette nouvelle concurrence ne semble pas l’impressionner puisqu’elle s’inspire à son tour d’un autre géant des réseaux sociaux. Certainement avec en ligne de mire LinkedIn, TikTok espère s’imposer durablement dans le panorama grâce à cette nouvelle plateforme. Il faut dire qu’ils nombreux sur TikTok a partager des conseils de carrière, d’efficacité dans le travail ou plus globalement à partager leurs connaissances avec leurs abonnés. Quoi de plus normal donc que TikTok leur offre une plateforme pour mettre toutes ces compétences à contribution.