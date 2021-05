Bouygues Telecom : la Smart TV 4K Samsung 190 cm chute à 499€ au lieu de 1199€

A l'occasion de son opération Les offres de compet', Bouygues Telecom affiche un prix inédit sur un téléviseur Samsung 4K de 190 cm. Cette TV à tarif avantageux s'inscrit dans le cadre de son offre Bbox Smart TV qui combine un abonnement internet avec le grand écran.

© Bouygues Telecom

Vous avez envie de changer de téléviseur avant le début de l’Euro ? Bouygues Telecom vous donne une excellente occasion de le faire avec son opération Les offres de compet’. Pendant quelques jours, l’opérateur met en avant un téléviseur XXL (190 cm, 75 pouces) à prix réduit si vous souscrivez à son offre Bbox Smart TV.

La formule Bbox Smart TV est une solution efficace qui permet de combiner la souscription à une box internet et l’achat d’un téléviseur Samsung 4K. Les deux produits sont étroitement liés puisque le flux TV passe par un décodeur qui est fourni par la majorité des FAI.

Chez Bouygues Telecom, en optant pour une Bbox Smart TV, le décodeur sera même directement intégré dans le téléviseur. Il prend la forme d’une application qui vous donnera accès à 150 chaines TV. Jusqu’à la fin du mois de mai, l’opérateur vous permet de choisir entre 4 modèles de TV à prix avantageux. Nouveau-né dans la gamme, le téléviseur Samsung 4K 190 cm est éligible à une remise choc : elle vous sera facturée 499€ au lieu de 1199€, soit 700€ de réduction.

Voir l’offre Bouygues Telecom

Comment fonctionne l’offre Bbox Smart TV ?

Par défaut, quand vous souscrivez à une offre triple-play chez un fournisseur d’accès, vous recevez deux boitiers : le routeur et le décodeur TV. Bouygues Telecom a mis au point en été dernier une nouvelle offre pour simplifier sensiblement l’installation. Désormais, tout passe par la box internet – exit le décodeur TV.

La formule Bbox Smart TV permet donc de prendre en main plus facilement la box internet tout en bénéficiant d’un nouveau téléviseur à prix réduit. Aux côtés des offres traditionnelles Bbox Fit, Must et Ultym, Bouygues Telecom propose donc cette quatrième formule qui s’avère unique en son genre. Pour ceux qui ont envie d’acheter un nouveau téléviseur premium, c’est une offre à ne surtout pas manquer.

Pour commencer d’abord par l’offre spécifique autour de la box internet, elle est parmi les plus complètes du marché. Vous aurez la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), tous les appels en illimité vers les fixes et mobiles ainsi que 150 chaines TV via l’application B.tv+. Cette dernière est disponible sur l’interface du téléviseur Samsung et remplace donc le décodeur TV.

Connaissant la qualité du réseau Bouygues Telecom, le débit affiché pour cette Bbox Smart TV vous permettra de diffuser le contenu de toutes les chaines TV en 4K sans aucun problème. Depuis l’interface de votre téléviseur Samsung, vous pouvez accéder à toutes ces chaines TV mais aussi à des services comme OCS, Netflix ou Disney+.

Au niveau du prix, la Bbox Smart TV est à 39,99 euros par mois en sachant que Bouygues Telecom vous demande un engagement sur 24 mois. On rappellera aussi que cette offre est disponible exclusivement pour les foyers reliés à la fibre. Toute la procédure de souscription se fait directement en ligne sur le site de Bouygues Telecom. Vous pouvez comparer cette offre avec les formules traditionnelles du FAI : elle vaut vraiment le coup.

Cette formule Bbox Smart TV est d’autant plus intéressante qu’elle vous offre une gigantesque remise sur le téléviseur associé. En ce moment, Les offres de compet’ permettent d’avoir un téléviseur Samsung 190 cm pour tout juste 499€. Sur le site officiel du coréen, ce même écran est affiché au prix de 1199€, vous pouvez donc faire une économie de quasiment 60%. En prenant ces 700€ d’économies sur le téléviseur, l’abonnement mensuel à la Bbox Smart TV est à un coût dérisoire.

Pour voir le détail de cette offre spéciale, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Plusieurs modèles de TV Samsung à prix réduit

Vous n’avez pas la place pour un écran de 190cm en diagonale ? Vous n’avez pas envie d’avoir un téléviseur aussi grand ? Bouygues Telecom a plusieurs alternatives. Dans son offre Bbox Smart TV, vous pouvez choisir entre plusieurs formats de téléviseurs. Selon votre budget et selon vos besoins, vous pouvez donc choisir une taille plus ou moins grande.

Ci-dessous, nous avons fait la liste des quatre modèles éligibles à l’offre Bbox Smart TV. Ce sont tous des téléviseurs Samsung de la dernière génération et compatibles avec la 4K. Vous pouvez profiter d’une TV à partir de 49€ seulement si vous prenez le plus petit format :

Comment se passe la souscription à cette formule ? Il faudra d’abord souscrire à la Bbox Smart TV sur le site de Bouygues Telecom. Une fois que vous l’aurez fait, l’opérateur vous enverra ensuite un mail d’instructions pour commander votre TV Samsung directement sur le site officiel du fabricant. Vous pourrez ainsi l’acheter à prix réduit par rapport au tarif affiché sur le site.

Cerise sur le gâteau, Bouygues Telecom s’engage aussi à prendre en charge vos frais de résiliation. En l’occurrence, l’opérateur vous remboursera jusqu’à 100€ de frais sur une éventuelle résiliation. En général, les frais chez les FAI français sont inférieurs à ce montant-là, vous devriez donc pouvoir résilier sans aucun coût.

Pour voir l’offre en cours, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

En partenariat avec Bouygues Telecom