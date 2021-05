Adidas lance deux paires de sneakers Simpsons !

Adidas poursuit ses collaborations pour des sneakers exclusives et originales ! Cette fois, le fabricant s'est intéressé à l'univers des Simpsons avec deux paires de baskets qui sortent de l'ordinaire.

© Adidas

Après la Xbox, South Park, les X-Men ou encore Lego, Adidas ne cesse de multiplier les collaborations avec d’autres marques pour des sneakers originales. Cette fois, ce sont les fans des Simpsons qui sauteront sur l’occasion de chausser des baskets à l’effigie de leur série préférée.

La bière Duff et Flaming Moe’s

La première paire célèbre la bière Duff, une des (fausses) marques les plus connues dans l’univers des Simpsons. Homer en est un des plus gros consommateurs… L’Adidas Forum 84 Low Duff Beer reprend les couleurs rouge, or, argent et noir de Duff. La paire sera commercialisée à partir du 19 mai.

Mais les sneakers qui retiennent l’attention sont celles qui s’inspirent de « Flaming Moe’s » (« Un cocktail d’enfer », en France), le dixième épisode de la saison 3 qui remonte à 1991. Moe, le propriétaire du fameux pub, vole un cocktail inventé par Homer, qui le rebaptise Flaming Moe. Cet épisode est l’un des plus connus de la saga, il met notamment en scène le groupe Aerosmith et consacre (à nouveau) l’amitié entre Homer et Moe.

Les baskets en elles-mêmes reprennent certains éléments du cocktail, comme les flammes. Basées sur les modèles ZX 100 d’Adidas, les sneakers affichent des couleur violettes et rouges, avec les mots Flaming Moe’s sur la languette. Elles sont vendues 150 € environ.

Si vous êtes intéressés par ces baskets inédites, faites vite. Le marché des sneakers est en pleine ébullition et ces modèles collector sont très recherchés. Leurs tarifs peuvent grimper très vite sur les plateformes de revente en ligne, et c’est encore plus vrai pour tout ce qui a trait aux goodies des Simpsons…