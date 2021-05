Box internet : les 2 pépites qui vont faire chuter votre facture 🔥

Vous cherchez à réduire votre facture de box internet ? Ce week-end, il y a des offres à saisir chez RED by SFR... et SFR ! Les deux FAI mettent en avant des formules qui ne se refusent clairement pas.

Les box Internet gagnent en transparence et en flexibilité depuis quelques années. Longtemps, les fournisseurs traditionnels avaient plutôt tendance à présenter des offres assez complexes et onéreuses. Quelques acteurs ont contribué à transformer ce marché en dévoilant des formules beaucoup plus accessibles à tous les points de vue.

Si SFR et RED by SFR sont deux marques rĂ©unies dans le mĂŞme groupe — Altice, leurs box Internet sont pourtant très diffĂ©rentes. Le premier fournisseur propose plusieurs offres avec une pĂ©riode d’engagement mais aussi un prix ultra agressif sur les 12 premiers mois. De l’autre cĂ´tĂ©, RED by SFR met en avant une formule unique sans engagement et un tarif valable Ă plus long terme.

Attention, vous devez ĂŞtre “nouveau” client chez chacun des FAI qui propose la box Internet que vous voulez choisir pour bĂ©nĂ©ficier des remises. Si vous ĂŞtes client chez SFR, vous n’avez par exemple par le droit de migrer sur cette offre avantageuses. L’objectif des deux acteurs est d’attirer de nouveaux clients au dĂ©triment de la concurrence. Profitez-en vite, ces offres se terminent dĂ©jĂ dans quelques jours.

La box internet de SFR, vraie référence

SFR fait partie des acteurs traditionnels sur le marchĂ© des box Internet et il se place aujourd’hui comme la vraie rĂ©fĂ©rence avec son offre. Il propose plusieurs offres pour rĂ©pondre aux besoins de tous les profils de clients. La totalitĂ© de sa gamme bĂ©nĂ©ficie de remises ce week-end, vous avez le droit Ă un prix ultra agressif pendant toute la première annĂ©e oĂą vous ĂŞtes client de SFR.

La première box Internet de SFR est dĂ©nommĂ©e “SFR Box Fibre” avec le boitier classique (Box 7). Il s’agit de la plus accessible et de la plus populaire des offres du FAI. Ce week-end, son tarif tombe Ă 16 euros par mois pour la Fibre (500 Mb/s) avec les appels illimitĂ©s vers les fixes et un dĂ©codeur avec 160 chaĂ®nes TV. Pour le foyer moyen, cela sera largement suffisant. A ce prix-lĂ , il ne faut mĂŞme pas rĂ©flĂ©chir.

Pour découvrir la box Internet SFR Fibre, c’est par ici :

SFR propose une seconde formule baptisĂ©e SFR Fibre Power. Le prix de cette box Internet est de 22 euros par mois la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles ainsi qu’un dĂ©codeur avec 200 chaĂ®nes TV. En somme, elle est un peu plus complète que la première pour quelques euros de plus chaque mois, cela peut aussi s’avĂ©rer intĂ©ressant avec la promotion en cours.

En option des deux formules citĂ©es plus haut, le fournisseur met aussi en avant un boitier plus puissant baptisĂ© Box 8. Ce dernier est compatible avec le Wi-Fi 6 et offre jusqu’Ă 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et plus de rapiditĂ© que les prĂ©cĂ©dentes offres. Ce boitier peut ĂŞtre pertinent si vous vivez en famille sous le mĂŞme toit et que vous avez besoin d’une connexion performante mĂŞme quand vous ĂŞtes plusieurs dessus. Ces 2 offres se placent parmi les meilleures box Internet du moment.

La totalitĂ© de cette gamme de box Internet profite d’un prix très bas pendant toute la première annĂ©e oĂą vous ĂŞtes client chez SFR. L’engagement de durĂ©e auprès du fournisseur s’Ă©tend sur la mĂŞme pĂ©riode, ce qui veut dire que vous avez tout Ă fait la possibilitĂ© de partir avant la hausse de prix. Après un an, vous n’avez plus besoin de justifier votre dĂ©part. SFR est en mesure de prendre Ă sa charge jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation si vous quittez votre fournisseur actuel pour une de ses offres.

La RED Box, une alternative

RED by SFR se prĂ©sente comme un fournisseur plus contemporain dans le secteur des box Internet. Depuis quelques annĂ©es, il propose une formule unique qui s’accompagne d’options que vous pouvez choisir de prendre (ou non) selon vos besoins. En plus, vous n’avez pas d’engagement de durĂ©e. L’offre spĂ©ciale en cours prend fin le 17 mai Ă minuit.

RED by SFR propose une box Internet au prix de 25 euros par mois pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en dĂ©bit montant) avec que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Si vous n’avez pas la Fibre, l’abonnement est Ă 16 euros par mois (ADSL). Dans les deux cas, vous avez droit au premier mois gratuit.

Sans l’offre affichĂ©e en ce moment, les options coĂ»tent 5 euros chacune (très haut dĂ©bit et appels illimitĂ©s), ce qui veut dire que le tarif est habituellement de 35 euros par mois pour cette mĂŞme formule. Cette offre vous permet donc de rĂ©aliser des Ă©conomies d’environ 30% par rapport au prix habituel.

Cette box Internet n’inclut pas l’option TV que vous pouvez choisir en supplĂ©ment. C’est aussi ce qui permet un prix de base aussi agressif car cela permet aux clients de ne pas payer pour une fonctionnalitĂ© inutile s’ils n’ont pas de tĂ©lĂ©viseur. Pour bĂ©nĂ©ficier de 35 chaĂ®nes, il suffit de choisir le dĂ©codeur Connect TV pour un prix unique de 19 euros (au lieu de 60 euros) : le tarif mensuel ne change pas. Si vous souhaitez profiter de 100 chaĂ®nes, il faut rajouter 4 euros en plus.

Vous souscrivez et gérez votre box Internet de RED by SFR uniquement en ligne. Cette offre est sans engagement de durée, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez (même pendant la première année) plutôt que de devoir être client pendant une période définie.

Comme SFR, RED by SFR peut couvrir jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation si vous prenez une de ses offres. Le changement vers une de ses offres est efficace, vous n’avez besoin que de quelques minutes pour prendre une nouvelle formule et rĂ©aliser des Ă©conomies.