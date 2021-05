Forfait mobile : arrêtez les frais inutiles, cette pépite avec 20 Go est à 4,99€ (Orange)

Vous cherchez le meilleur forfait mobile du marché ? Nous l'avons trouvé ! Mais attention, cette offre éphémère prend déjà fin dans quelques jours. Il ne faudra pas tarder pour réaliser la belle affaire.

Dans les dernières années, le prix moyen des forfaits mobiles a augmenté de manière assez régulière. Il est difficile aujourd’hui de trouver un bon abonnement pas cher avec de la flexibilité et un volume décent de data.

Ce week-end de l’Ascension, c’est Prixtel qui affiche un forfait mobile de l’espace.

Dans les 5 dernières années, on n’a pas vu de forfait mobile plus compétitif que celui-ci. En l’occurrence, l’opérateur vous permet d’avoir un forfait mobile 20 Go pour 4,99€ par mois, sans engagement et sur le réseau Orange (n°1 selon l’ARCEP) et SFR. Clairement, ni les MVNO, ni les opérateurs en direct n’ont fait mieux dans les dernières années.

Pourquoi sauter sur ce forfait mobile ?

Vous avez probablement déjà entendu parler du déploiement de la 5G en France. Pour financer les infrastructures et les nouvelles antennes, les opérateurs ont été obligés d’augmenter le prix de leur forfait mobile. Cela ne concerne pas seulement les nouveaux forfaits compatibles avec le réseau ultra-rapide, mais aussi tous les abonnements des clients en 4G.

Alors qu’en 2015, on retrouvait régulièrement de bons forfaits mobiles à moins de 10 euros par mois, cela se fait beaucoup plus rare en 2021. Hormis quelques MVNO qui permettent de faire une économie sur les 6 premiers mois, on n’en voit plus beaucoup. Jusqu’à lundi dernier, RED by SFR et B&You ont mené une offensive avec une offre qui avait disparu depuis plusieurs années. Ce week-end, Prixtel enchaine avec une offre du même calibre ! C’est le seul du marché.

Pour en venir maintenant au détail de son offre, le forfait mobile le plus abordable s’appelle “Le petit”. Comme tous les abonnements du MVNO, c’est un forfait qui se veut flexible. Par défaut, vous aurez tous les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 20 Go pour 4,99€ par mois.

Si un mois donné, vous avez besoin de davantage de data, ce forfait mobile est souple. Par exemple, si vous grimpez jusqu’à 30 Go sur le mois donné, cela ne vous en coûtera que 7,99€. Enfin, il y a un troisième et dernier palier accessible : 40 Go pour 9,99€ par mois. Avec ces trois paliers, vous pouvez donc naviguer à vue selon vos besoins, sans vous faire saigner par du hors-forfait.

Ce qu’on apprécie chez Prixtel, c’est que vous avez le choix du réseau pour ce forfait mobile : Orange ou SFR. En tant que MVNO (opérateur mobile virtuel), il a noué un partenariat avec ces deux groupes pour utiliser le réseau. Si votre facture est émise au nom de Prixtel, vous serez bel et bien sur l’un de ces deux réseaux, selon ce que vous avez choisi.

Enfin, on ne manquera pas de rappeler que ce forfait mobile est sans engagement, et qu’il est neutre en carbone. Prixtel est le seul opérateur du marché à s’engager pour l’environnement en compensant toutes les émissions. En plus d’avoir un prix ultra-agressif (et imbattable), il fait un vrai geste pour l’environnement. Il a tout compris et il mérite son succès.

Comment faire si vous utilisez beaucoup de data ?

Le forfait mobile “Le petit” sera idéal pour une grande partie de la population française. Cependant, certains profils ont un besoin beaucoup plus important en données mobiles. Et justement, Prixtel propose deux autres déclinaisons de son offre avec des paliers de data plus élevés. De cette manière, tout le monde pourra trouver un forfait qui réponde à ses besoins réels.

Par exemple, le forfait mobile “Le géant” est le plus conséquent en data. Vous aurez par défaut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go pour 12,99€ par mois. Si vous avez un besoin ponctuel sur un mois donné pour davantage de data, le MVNO vous accompagne : 150 Go pour 17,99€, voire 200 Go pour 22,99€. On ne peut pas parler de hors-forfait puisque ces tarifs sont ultra attractifs. Au final, c’est comme si vous aviez un forfait 3-en-1.

Outre le tarif de ce meilleur forfait mobile, Prixtel est extra sur le réseau : vous pouvez utiliser le réseau 4G ET 5G chez Orange et SFR si vous optez pour cette offre. Autant vous dire qu’aucun autre opérateur télécom ne lui arrive à la cheville. Les forfaits 5G sont tous très chers (vous pouvez le voir ici), vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs.

Enfin, pour ceux qui se placent entre les deux, il y a un dernier forfait mobile chez l’opérateur : Le grand. Celui-ci affiche des paliers de 40, 60 et 80 Go. Si vous avez un usage plutôt intense (mais sans être extrême), ça sera un bon compris. Le tarif par défaut est de 7,99€ par mois et il peut grimper jusqu’à 12,99€ si vous utilisez jusqu’à 80 Go.

Au final, cette offre spéciale sur les forfaits mobiles Prixtel se termine déjà bientôt (18 mai). C’est le seul et dernier week-end où vous pouvez profiter d’un tel tarif. Aucun autre opérateur ne s’est aligné sur son offre, c’est une vraie pépite. Si vous vouliez faire des économies sur votre abonnement mobile, c’est le bon moment pour franchir le pas.

