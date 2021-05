Sega pourrait faire revivre des classiques du jeu vidéo

Plusieurs licences sont actuellement envisagées, telles que « Crazy Taxi » ou encore « Jet Set Radio ». Affaire à suivre.

© Sega

Sega est l’une des entreprises les plus vieilles dans le monde vidéoludique, avec des licences fortes à son actif, dont la plus célèbre reste l’incontournable Sonic the Hedgehog. L’entreprise n’est d’ailleurs pas étrangère au processus de résurrection d’anciennes licences. C’est dans ce sens qu’il a été révélé que Sega pourrait penser à ramener à la vie certaines franchises. Parmi les propositions étudiées se trouvent Crazy Taxi, Jet Set Radio, Panzer Dragoon et Virtua Fighter.

Ce sont toutes des licences aussi hétéroclites que nostalgiques. Pour le moment, on ne sait pas si ces licences connaitront un simple portage sur les consoles plus récentes, un remake ou bien encore un reboot. Il n’y a encore aucune garantie que ces projets verront le jour prochainement, ou même que Sega travaille dessus actuellement. Ils ont simplement été évoqués dans une présentation des projets de Sega pour les années à venir.

Dans la même présentation, Sega parle d’un projet de « super jeu » qui devrait voir le jour d’ici cinq ans. Il s’agira d’une toute nouvelle licence que Sega compte mettre à profit pour relancer les ventes de jeux vidéo, qui étaient tout de même au beau fixe en 2020. On ne sait rien de cette nouvelle entrée, qui intrigue les fans de l’entreprise.

En parallèle, Sega a également mentionné son intention de vouloir renforcer l’impact global de ses licences le plus connues, à savoir Sonic, Persona ou encore Yakuza. C’est l’objectif qui va dominer la stratégie de Sega durant les trois prochaines années, même si on ne sait pas encore quelle force celle-ci va prendre. Sega a donc de nombreux projets d’avenir, en plus de son entrée récente dans le monde des NFTs et de la cryptomonnaie.