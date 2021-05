Pokémon Presents : une nouvelle conférence virtuelle à prévoir pour le mois de juin ?

Pour les 25 ans de la licence culte, les annonces s’enchaînent en 2021. Moins de quatre mois après le dernier Pokémon Presents, le studio pourrait très vite nous réserver quelques surprises.

© The Pokémon Company

L’information reste évidemment à prendre avec des pincettes, mais lorsqu’elle vient du leaker KeliosFR, qui possède déjà une solide réputation en la matière, elle mérite tout de même d’être prise au sérieux. Sur Twitter, le français a en effet teasé l’arrivée d’un nouveau Pokémon Presents pour le mois de juin, soit moins de quatre mois après le dernier event en date, qui avait officialisé les remakes de Pokémon Diamant et Perle, mais aussi de Légendes Pokémon : Arceus. Pour les 25 ans de la licence culte, The Pokémon Company semble avoir décidé d’occuper tous les fronts. En marge de sa collaboration avec Post Malone et Katy Perry, l’entreprise a ainsi prévu de multiplier les sorties cette année.

Dw, and yep Pokémon Presents incoming early June to announce Pokémon UNITE release, BDSP release date etc. — Kelios (@KeliosFR) May 16, 2021

Pokémon Unite en ligne de mire ?

Cette nouvelle présentation pourrait ainsi être l’occasion de nous en apprendre un peu plus sur le très mystérieux MOBA Pokémon Unite, déjà annoncé un peu plus tôt cette année, mais qui n’a que très peu fait parler de lui. Un rendez-vous qui coïnciderait avec les habitudes de l’entreprise d’officialiser ses annonces quelques jours avant le lancement de l’E3, prévu pour le 12 juin.

Légendes Pokémon : Arceus

En marge de Diamant étincelant et Perle scintillante qui devraient ravir les plus nostalgiques au même titre que New Pokémon Snap sorti en avril sur Nintendo Switch, The Pokémon Company a également misé sur l’arrivée d’une nouvelle licence détachée des épisodes principaux. Dans Légendes Pokémon : Arceus, les joueurs et les joueuses pourront explorer Sinnoh bien avant les aventures Diamant et Perle. Vraisemblablement inspiré du gameplay de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le jeu devrait prendre la forme d’un monde ouvert féodal dans lequel on a hâte de s’égarer début 2022.