Galaxy Z Flip et Z Fold 2 : les smartphones pliables sont bradés sur le site de Samsung 🔥

Le site officiel lance une nouvelle offre sur les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2, c'est l'occasion de choisir votre nouveau smartphone pliable tout en réalisant des économies.

© Samsung

Les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 sont des smartphones pliables dĂ©voilĂ©s par le constructeur au cours de ces dernières annĂ©es. Ce sont les modèles les plus populaires de marchĂ© Ă disposer d’un Ă©cran pliant. Le premier n’est pas sans rappeler les tĂ©lĂ©phones portables Ă clapet d’il y a quelques annĂ©es, le second se plie Ă la verticale – comme un livre. Ces modèles sont très tentants, mais leur prix est encore assez Ă©levĂ© pour de nombreux utilisateurs, car cette technologie n’est pas encore popularisĂ©e chez tous les constructeurs.

Le site officiel a dĂ©cidĂ© de mettre Ă l’honneur les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 en affichant de nouvelles promotions sur ces deux smartphones Ă Ă©cran pliant. De nombreux avantages vous permettent de faire des centaines d’euros selon le modèle, c’est le moment d’en profiter. Les offres en cours se terminent bientĂ´t.

Pour accĂ©der aux offres sur le site officiel, c’est ici :

Quelles sont les offres sur ces Galaxy pliants ?

Ă€ l’occasion de cette journĂ©e de mai, la boutique officielle dĂ©voile de nouvelles offres sur les Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2, certains avantages sont proches entre les 2 tĂ©lĂ©phones tandis que d’autres diffèrent. Dans tous les cas, vous ĂŞtes gagnant et vous rĂ©alisez une excellente affaire. Passez Ă l’action avant la fin des deals en cours.

Le premier avantage concerne le Samsung Galaxy Z Flip 5G ainsi que le Galaxy Z Fold 2. Si vous prenez un de ces deux modèles sur le site officiel, vous avez droit Ă 100 euros de bonus Ă la reprise de votre smartphone actuel. Ce montant s’ajoute Ă la prime de base peu importe votre tĂ©lĂ©phone. Dans le cas oĂą vous possĂ©dez un appareil rĂ©cent d’une marque populaire, le total de ce bonus peut facilement atteindre les 500 euros. Autant dire que cela fait lourdement baisser le prix de votre nouveau smartphone Ă Ă©cran pliant.

Dans les deux cas, l’achat d’un Z Flip 5G ou d’un Z Fold 2 vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’un an de garantie Samsung Care+ offerte. Cette assurance garantit la protection de votre smartphone pliable sur toute la pĂ©riode, c’est aussi un bel argument si vous avez peur d’ĂŞtre maladroit avec ces nouveaux modèles. En temps normal, celle-ci revient Ă 90 euros pour 12 mois, c’est une opportunitĂ© de plus d’Ă©conomiser en toute sĂ©curitĂ©.

Si vous prenez un Galaxy Z Flip 5G ou un Galaxy Z Fold 2 sur le site de Samsung, vous cumulez 10% en points Samsung Rewards, ce qui veut dire que 10% de la somme dépensée sont ajoutés à votre compte sur la boutique. Vous pouvez les utiliser plus tard, pour acheter des accessoires comme une coque de protection par exemple.

Dans le cas oĂą vous choisissez de louer un Samsung Galaxy Z Flip 5G ou un Z Fold 2 avec le programme de location Up2You, vous avez droit Ă 130 euros de remise sur le premier versement grâce au code MAI30. Il faut indiquer ce dernier après avoir ajoutĂ© l’article Ă votre panier. Aussi, vous pouvez Ă©conomiser 10% Ă 15% sur la totalitĂ© de votre panier pour 2 ou 3 produits Ă©ligibles (Ă©couteurs, tablettes…). La liste est affichĂ©e en dĂ©tail sur le site de la marque.

Pour voir les offres sur les appareils Samsung, c’est par ici :

L’un des plus gros avantages en cours concerne uniquement le Samsung Galaxy Z Fold 2. Si vous penchez pour ce modèle, le site vous offre un Smart Monitor M5 27 pouces ou une paire de Galaxy Buds Pro. Vous n’avez qu’Ă choisir l’article que vous prĂ©fĂ©rez, cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Il est possible de garder ou de revendre le produit : dans tous les cas, cela reprĂ©sente encore des Ă©conomies de premier rang lorsque vous prenez votre nouveau tĂ©lĂ©phone. Tous les avantages sont affichĂ©s sur la boutique officielle.

Comment choisir le nouveau smartphone Ă Ă©cran pliant ?

Si les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 sont deux smartphones pliables, ils sont loin de se ressembler. Il s’agit d’abord du design gĂ©nĂ©ral du smartphone, car le premier se plie Ă l’horizontal comme un ancien tĂ©lĂ©phone Ă clapet tandis que le deuxième se plie comme un livre. Voici les points communs et les diffĂ©rences Ă prendre en compte entre les deux modèles.

Pour entrer dans les dĂ©tails, le Samsung Galaxy Z Flip 5G est dotĂ© d’un Ă©cran de 6,7 pouces (quand il est ouvert), il s’accompagne d’un autre petit Ă©cran de 1,06 pouce qui affiche l’heure et les notifications quand il est fermĂ©. De son cĂ´tĂ©, le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un peu plus grand avec un Ă©cran de 7,6 pouces lorsqu’il est ouvert, c’est presque un format tablette.

Les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 sont tous les deux compatibles avec la 5G. Vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©seau en cours de dĂ©ploiement dès son arrivĂ©e dans votre zone gĂ©ographique. Cela veut dire que vous pouvez garder ce tĂ©lĂ©phone pendant quelques annĂ©es sans avoir Ă devoir en changer pour bĂ©nĂ©ficier de ce nouveau rĂ©seau plus rapide. En somme, c’est un investissement solide et durable. Ces 2 modèles sont dotĂ©s de la puce Snapdragon 865+, c’est un des processeurs les plus rĂ©cents de Qualcomm. Vous ĂŞtes assurĂ© de pouvoir jouer Ă vos meilleurs jeux mobiles ou de pouvoir naviguer entre les application sans latence.

Il faut aussi rappeler que les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 sont tous les deux des modèles de la seconde génération. Le constructeur a eu le temps de proposer des mises à jour corrigeant les défaut des versions antérieures afin que ces téléphones soient encore plus performants. Le résultat est à la hauteur, ils restent puissants tandis que le pli est presque invisible quand leur écran respectif est déplié.

Samsung, le show sur la boutique officielle

Il s’agit d’une des meilleures offres jamais disponibles sur les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2. C’est parfait pour faire des Ă©conomies monstrueuses sur les smartphones pliables les plus prisĂ©s du marchĂ©. Vous bĂ©nĂ©ficiez d’une tonne des bonus qui font drastiquement baisser les prix de ces modèles, n’attendez pas plus longtemps pour choisir le vĂ´tre.

Samsung vous permet d’essayer un Samsung Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 pendant 60 jours après l’achat. Si vous changez d’avis, le site s’engage Ă vous rembourser Ă 100%. C’est aussi un bon moyen de dĂ©terminer si ces nouvelles versions Ă Ă©crans pliants vous conviennent. Vous avez la possibilitĂ© de rĂ©gler en plusieurs fois sans frais sur la boutique du constructeur, c’est aussi une option pour amĂ©liorer la gestion du coĂ»t.

Pour dĂ©couvrir les offres, c’est par ici :

