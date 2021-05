Un bricoleur développe un mode multi en ligne sur Tetris, pour Game Boy !

Pour de nombreux joueurs nostalgiques, l'ultime version de Tetris reste celle du Game Boy ! À l'époque, Nintendo avait même pensé à un mode multijoueur en local, qui permettait à deux joueurs de s'affronter en local. Un bidouilleur a trouvé le moyen de créer un mode multi… en ligne.

© Stacksmashing

Si le Game Boy, première console portable de Nintendo, a laissé un tel souvenir marquant à tous ceux qui s’y sont frottés, c’est grâce à des jeux comme Tetris ! Le titre a démontré qu’il suffisait d’un concept simple mais accrocheur pour scotcher des joueurs pendant des heures et des heures devant un petit écran monochrome.

Un bricolage complexe

Tetris proposait un mode multi en local, où deux joueurs pouvaient s’affronter avec l’aide d’un câble (le fameux Game Link) reliant deux Game Boy. Mais évidemment, aucun mode multi en ligne n’a été imaginé et pour cause, internet était encore balbutiant au début des années 90 et le Wi-Fi n’existait tout simplement pas. C’est là qu’intervient le bricoleur Stacksmashing.

Ce dernier a connecté au port Game Link de la console un adaptateur USB s’appuyant sur un Raspberry Pi Pico. Le tout permet au Game Boy de se connecter à internet, ce qui permet à un ou plusieurs joueurs d’affronter l’utilisateur en ligne à Tetris ! La bidouille fonctionne avec toute la famille de Game Boy, y compris le GBA et le Game Boy Pocket.

Le bricolage n’est pas à la portée du premier venu. Après voir étudié le fonctionnement d’un câble Game Link et la manière dont il transfère les données, Stacksmashing a développé un logiciel open source incluant un serveur Python et un front-end WebUSB. Tout cela trompe le Game Boy qui croit que deux joueurs interagissent entre eux alors que dans les faits, ce sont plusieurs joueurs qui sont impliqués.