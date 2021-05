Achetez une tablette Galaxy Tab S7 ou S7+, Samsung vous offre une seconde tablette !

A l'occasion des Tab Days, Samsung propose des réductions encore jamais vues sur ses dernières tablettes Galaxy Tab !

Profitez des Samsung Tab Days : une tablette achetée, une tablette offerte !

Offre incroyable de la part de Samsung à l’occasion des Tab Days, le constructeur coréen vous offre en effet une tablette Galaxy Tab A (32Go) pour l’achat d’une tablette Galaxy Tab S7 Wifi (128Go) ou S7+ Wifi (256Go) ! De plus, vous pouvez bénéficier d’une ODR allant jusqu’à 150 euros pour l’achat de l’une de ces tablettes, de 100€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil, ainsi que de Samsung Care+ 2 ans incluse en entrant le code « SCTABS7A » (pour les Tab S7 Wifi) ou le code « SCTABS7B » (pour les Tab S7 4G et les Tab S7+ Wifi/5G) !

Autre offre intéressante, si vous souhaitez plutôt faire l’acquisition d’une Galaxy Tab S7 Wifi/4G (256Go) ou S7+ Wifi/5G (128Go), sachez que l’étui avec clavier Book Cover vous sera offert et que vous pourrez bénéficier d’une réduction de 50% sur les écouteurs Galaxy Buds Live.

Les Galaxy Tab S7 ou S7+ en détails

Les Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7+, sont deux tablettes multimédia haut de gamme pensées pour satisfaire toutes les exigences, tout au long de la journée. Leur design épuré souligne une qualité d’image sublimée par un grand écran haute résolution, tandis que le son signé AKG renforce l’immersion. Ces tablettes sont disponibles en versions WiFi et 4G pour la Tab7, alors que la Galaxy Tab S7+ est déclinée en versions Wi-Fi et 5G.

Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ s’adaptent aussi bien aux utilisateurs en quête de productivité que de divertissement. La Galaxy Tab S7 propose un écran IPS de 11 pouces avec une définition de 2560×1600 (276ppp), un taux de rafraichissement de 120Hz et une luminosité de 500 nits. Quant à la Galaxy Tab S7+, elle vous propose un écran Super AMOLED de 12,4 pouces avec une définition WXQGA+ de 2800×1752 (266ppp), un taux de rafraichissement de 120Hz et une luminosité de 420 nits. Fines (6,3mm et 5,7mm) et légères (500 et 575g), les Galaxy Tab S7 et S7+ sont de véritables postes de travail portatifs.

Emblématique de la gamme, le S Pen se fait encore plus précis et réactif, avec une mine de 0,7mm, 4096 points de pression et un temps de latence record de seulement 9ms, procurant une sensation similaire à celle de l’écriture manuscrite. Avec les commandes gestuelles, le S Pen permet de piloter à distance la tablette et ainsi de faire défiler diapositives et photos ou encore de déclencher la prise de vue. Il se recharge en moins de 15 min pour 10 heures d’utilisation.

Côté processeur, on retrouve un Qualcomm Snapdragon 865+, avec 6Go ou 8Go de RAM, et 128Go ou 256Go de mémoire interne (UFS), ainsi qu’un port MicroSD. Le nouveau mode DeX transforme d’ailleurs ces Galaxy Tab S7 et Tab S7+ en poste de travail portatif permettant de retrouver instantanément ses applications sur un écran via une interface dédiée. Elles peuvent également servir d’écran externe pour Windows et sont compatibles avec le service Xbox Game Pass Ultimate, la plateforme de jeux vidéo en streaming de Microsoft.

En ce qui concerne la photo, ces tablettes ne sont pas en reste puisqu’on retrouve en façade un appareil photo de 8 Mégapixels avec un ouverture de F/2.0 et à l’arrière, un bloc photo composé d’un appareil photo principal de 13 Mégapixels avec une ouverture de F/2.0 et un ultra grand-angle de 123° avec un capteur de 5 Mégapixels et une ouverture de F/2.2. Côté son, ce sont 4 haut-parleurs Dolby Atmos qui vous sont proposés sur ces tablettes.

La Galaxy Tab S7+ dispose d’une batterie affichant une capacité record de 10 090 mAh (8000 mAh pour la Galaxy Tab S7) afin de vous accompagner sans peine dans vos usages les plus intensifs. Notons également le capteur d’empreintes physique sur la Galaxy Tab S7 au niveau du bouton de mise sous tension et un capteur optique sous l’écran pour la Galaxy Tab S7+.

Galaxy Tab A7, l’amie de toute la famille

Avec son design fin, la Galaxy Tab A7 offre une excellente prise en main, c’est la tablette idéale pour répondre aux besoin de toute la famille !

On retrouve en effet un grand écran de 10,4″ (1920 x 1080 pixels), un son Dolby Atmos grâce à ses quatre haut-parleurs ou encore une batterie de 7040mAh ( charge rapide de 15W) qui vous permettra de jouer toute la journée. Elle est propulsée par un processeur Qualcomm Snapdragon 662 accompagné de 3Go de RAM et d’une capacité de stockage de 32Go extensible via un port microSD. Côté photo, la Galaxy Tab A7 ne vous décevra pas avec une caméra principale de 8MP.

Cette Galaxy Tab A7 (32Go) est offerte pour tout achat d’une Galaxy Tab S7+ Wifi version 256Go ! Alors que la Galaxy Tab A 8″ est offerte pour tout achat d’une Galaxy Tab S7 Wifi version 128Go.

