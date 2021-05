The Suicide Squad est officiellement R-Rated

Comme on pouvait s'y attendre, le nouveau film de James Gunn sera violent, déjanté et pas pour tous les public. Il devient le troisième film DC interdit aux mineurs aux États-Unis.

Que les amateurs de violence se rassurent, le reboot de Suicide Squad par James Gunn ne fera pas dans la dentelle. Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a bien pondu un film violent et trash, comme le laissait présager les premières images. Il suivra donc la voie de Deadpoool, en obtenant la classification R-Rated, soit interdit aux mineurs outre-Atlantique. Selon le site de classification américain, The Suicide Squad contient “de la violence et du gore, un langage commun, des références sexuelles, de la drogue et des brèves séquences de nudité graphique”. Pour rappel, DC avait dévoilé il y a quelques jours une deuxième bande-annonce estampillée Red-Band, ce qui laissait peu de place au doute.

Dans la lignée de Deadpool

Deadpool aura ouvert la voie à un nouveau genre de films de super-héros. Le personnage Marvel était le premier à voir son film interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis. En France, il avait obtenu une classification interdit aux moins de 12 ans. Ensuite, de nombreux studios avaient emboîtés le pas à la 20th Century Fox. C’était le cas chez DC avec Joker par Todd Phillips mais également Birds of Prey avec Margot Robbie. Les films de super-héros ne s’adressent donc plus uniquement à nos chères petites têtes blondes.

Une suite ? Pas vraiment

Pour ce qui est de l’intrigue du film, elle sera diamétralement opposée à celle du long-métrage de David Ayer. Il faut dire que l’accueil de Suicide Squad premier du nom était loin d’être chaleureux. Pensé comme un reboot, il devrait faire revenir plusieurs personnages du premier film, tout en s’affranchissant des bases scénaristiques posées par David Ayer. Exit les sorcières ancestrales et les démons issus des enfers, The Suicide Squad nous emmènera dans la prison de Belle Reve. Là-bas, les pires super-vilains sont prêts à tout pour sortir, même rejoindre une escouade pour le compte du gouvernement. Leur mission : traverser une île lointaine et bourrée d’ennemis. Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2 et Harley Quinn devront faire équipe pour espérer gagner.

On retrouvera Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman et Jai Courtney au casting. De nouvelles têtes feront aussi leur apparition, à l’image de John Cena et David Dastmalchian. Rendez-vous le 29 juillet prochain, pour découvrir ce que nous réserve James Gunn.