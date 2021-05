Nintendo va dépenser sans compter cette année

Entre jeux plus coûteux et nouvelle console en préparation, Nintendo compte dépenser beaucoup d’argent d’ici la fin de l’année.

Alors que beaucoup d’entreprises du monde vidéoludique partagent leurs chiffres pour la fin d’année fiscale 2020, Nintendo vient d’annoncer le budget alloué en 2021 à la conception de ses jeux. C’est d’ailleurs un budget qui est constamment en hausse chez la firme nippone. Alors qu’en 2020, Nintendo attribuait la somme de 700 millions de dollars au département de Recherche et Développement, en 2021 ce sont 50 millions de plus qui seront débloqués à cette fin.

Ce n’est pas étonnant sachant que Nintendo a réalisé une année 2020 exceptionnelle, vendant à la fois beaucoup de consoles et de jeux grâce à la pandémie. On se souvient notamment du succès d’Animal Crossing New Horizons sorti il y a tout juste un an. Nintendo, c’est en réalité plus de 3 milliards d’euros de bénéfices pour cette année fiscale. Le département de Recherche et Développement s’occupe notamment de la création de nouveaux jeux, ainsi que le développement d’une prochaine génération de console.

La Switch Pro en préparation ?

Cela nous rappelle les rumeurs autour de la prochaine Switch Pro, dont beaucoup estiment la date de sortie vers la fin de l’année 2021, un peu avant les fêtes. Shuntarô Furukawa, PDG de Nintendo, a d’ailleurs précisé que la Nintendo Switch en est à peu près à la moitié de sa durée de vie. C’est pourquoi l’entreprise se concentre déjà sur la génération de console qui lui succèdera, puisque celle-ci prendra du temps à être conçue et fabriquée. Cela présage donc une augmentation du budget alloué au département de Recherche et Développement encore en hausse pour les années à venir. Si cela est prometteur, on aurait tout de même préféré une officialisation de la Switch Pro, que bon nombre de joueurs attendent au tournant.