Bon plan : pour ses 20 ans, l’antivirus Bitdefender sacrifie ses prix

Le spécialiste de la cybersécurité Bitdefender avance une offre choc sur toute sa gamme d'antivirus. Sa populaire suite Total Security bénéficie d'un prix inédit.

© Bitdefender

Pour le 20ème anniversaire de la création de Bitdefender, la société dévoile une offre spéciale inédite sur toute sa gamme de produits. Le géant de la cybersécurité est devenu un incontournable du paysage avec un parc de 500 millions d’appareils qui utilisent son antivirus. Il s’adresse non seulement aux particuliers mais aussi aux entreprises.

D’un point de vue sécurité, Bitdefender est la grande référence mondiale. Pour vous équiper à moindre frais, il y a depuis quelques heures une offre spéciale qui va vous faire économiser 60% du prix de tous les produits : Antivirus Plus, Internet Security et Total Security. Pour découvrir l’offre, c’est par ici :

Voir l’offre Bitdefender

Avant de rentrer dans le détail des trois formules, il y a une chose à savoir. Les versions Antivirus Plus et Internet Security sont uniquement compatibles avec Windows. Si vous voulez protéger votre Mac, votre iPhone ou un smartphone Android, il faudra donc opter pour la suite Total Security. Cela dit, d’un point de vue rapport qualité prix, même si elle est un peu plus chère, elle vaut largement le coup.

Quelle formule choisir chez Bitdefender ?

Selon votre budget et selon vos besoins, vous avez différentes possibilités chez Bitdefender. Dans la gamme de produits pour les particuliers, il y en a trois qui se distinguent. Ce sont aussi ces trois qui bénéficient d’une superbe remise spéciale pour l’anniversaire de la société.

La formule la plus basique est baptisée Antivirus Plus. Comme son nom le laisse devenir, elle fournit une protection en temps réel contre les virus et les ransomwares (exclusivement sur Windows). Par ailleurs, elle inclut aussi un outil qui permet de détecter les fraudes et toute tentative de phishing (lors de vos achats ou lors de la navigation). Elle est au prix de 16€ par an pour 3 appareils – au lieu de 39,99€.

La deuxième formule à prix réduit est la version Internet Security. Au-delà de tous les services qui sont déjà inclus dans la formule Antivirus Plus elle rajoute d’autres fonctionnalités utiles : un pare-feu qui va bloquer les intrusions sur votre réseau et un outil qui va protéger la webcam et le micro. Cela vous permettra d’éviter toute tentative d’espionnage et de chantage. Elle est à 24€ au lieu de 59,99€.

Enfin, la suite Total Security est la meilleure solution d’antivirus et de cybersécurité au global. Il y a 3 points clés qui la distingue de la formule précédente. Le premier est qu’elle peut être utilisée sur 5 appareils en simultané (et non 3 comme les autres). Ensuite, il est compatible sur tous les systèmes d’exploitation : Windows, macOS, iOS et Android. Si vous voulez couvrir tous vos appareils électronique, c’est donc un choix évident.

Enfin, le dernier argument de la suite Total Security est qu’elle va au-delà de la solution antivirus. Elle intègre aussi un outil qui permet de nettoyer son ordinateur. Elle va aller chercher tous les fichiers inutiles (comme les fichiers d’installation, les fichiers obsolètes, les fichiers inutilisés etc) pour vous permettre de gagner en vitesse et en espace de stockage. Que ce soit pour nettoyer son ordinateur Windows ou son Mac (cf le guide de Presse-citron), Bitdefender saura vous donner une seconde vie à votre appareil.

Pour en venir au prix de cette solution Total Security, il faut compter 32€ par an (au lieu de 79,99€) pour 5 licences. C’est 48€ de remise (soit 60%) par rapport au tarif normal, c’est tout simplement inédit. Dans l’histoire de Bitedefender, nous n’avons encore jamais constaté de prix plus bas. Si vous aviez l’intention de prendre un antivirus de qualité, il faut en profiter maintenant.

Pour découvrir cette offre anniversaire, c’est ici :

Voir l’offre Bitdefender