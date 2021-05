Voici les nouveaux écrans pliants de Samsung, et c’est prometteur

Samsung présente une pléthore de nouveaux écrans pliants pour smartphones et tablettes.

© Samsung Display

Vous reprendrez bien un peu de smartphones pliants ? Avec Samsung, vous risquez d’être servi. Le géant sud-coréen vient en effet de dévoiler plusieurs dalles flexibles à l’occasion de la Display Week 2021. On y retrouve des écrans pliables en plusieurs parties, et même une dalle enroulable.

Écran pliant en trois, enroulable, format XXL…

Le premier écran dévoilé par Samsung porte le nom de S-Foldable, et ce concept pourrait bien débarquer au sein d’une tablette pliable en trois au début de l’année prochaine, si l’on en croit cette rumeur. Néanmoins, l’écran fraîchement présenté par la firme semble plutôt dédié aux smartphones, puisqu’il ne monte pas au-delà de 7,2 pouces entièrement déplié. On y retrouve deux charnières, permettant de pivoter – à l’intérieur comme à l’extérieur – trois parties distinctes. Si cet écran est un jour adopté par le Galaxy Z Fold, celui-ci pourra ainsi se passer de son second écran externe et proposer une seule grande dalle flexible.

L’autre dalle présentée par la firme coréenne est elle aussi très prometteuse. Il s’agit d’un écran enroulable – un peu à la façon du Oppo X 2021 – qui s’étend à l’horizontale et permet d’obtenir de passer du smartphone à une mini-tablette sans avoir à déplier quoi que ce soit.

Mais comme il n’y a pas que les smartphones dans la vie, Samsung a également tenu à présenter une dalle spécifiquement dédiée aux tablettes. Avec un ratio de 4:3, celle-ci propose une diagonale indécente de 17 pouces mais peut se replier pour adopter un format plus compact.

Le plus beau dans tout cela, c’est que Samsung Display fournit de très nombreux constructeurs de par le monde, comme Apple, pour ne citer que lui. On peut donc s’attendre à de très nombreuses innovations à venir dans le monde du smartphone grâce à ces nouvelles dalles flexibles.