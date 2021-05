Bon plan : le géant des VPN Surfshark annonce un deal choc

Le VPN Surfshark affiche une chute de prix de 81%. Pour une liberté ultime et plus de sécurité sur le net, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

En à peine dix ans, les VPN se sont fait une place dans le quotidien de millions d’internautes à travers le monde. Beaucoup utilisent ces applications pour protéger leurs données et activités en ligne face aux hackers ou aux annonceurs publicitaires.

Les VPN permettent aussi de changer de localisation sur Internet ce qui est très pratique pour retrouver ses sites habituels lors des déplacements à l’étranger ou pour accéder à des contenus inédits tout en étant chez soi. Les cas d’utilisation sont nombreux tout comme les raisons de souscrire à un abonnement.

Parmi les VPN du segment premium, il y a Surfshark. Alors que ses tarifs sont assez onéreux en temps normal, il propose une superbe réduction de 81% ce lundi. La promotion est valable sur l’abonnement 24 mois qui est accessible dès 50€. Un prix dérisoire quand on prend en compte toutes les fonctionnalités offertes par Surfshark.

Saisir l’offre Surfshark VPN

Surfshark, un VPN redoutablement efficace

Surfshark VPN est une application idéale pour protéger votre vie privée et préserver votre confidentialité sur Internet. En effet, le VPN chiffre le trafic entrant et sortant de votre appareil en utilisant la norme AES-256 et il dissimule constamment votre adresse IP. Ainsi, personne ne pourra savoir quels sites vous visitez ni remonter jusqu’à vous (pas même votre fournisseur d’accès à Internet).

Bien que cela représente ses caractéristiques principales, ces atouts ne se limitent pas à ça. Surfshark met à disposition des milliers de serveurs (3 200) auxquels vous pourrez vous connecter pour emprunter une nouvelle adresse IP. Qui dit changer d’adresse IP dit changer d’emplacement géographique sur Internet. Ses serveurs sont implantés dans 65 pays ce qui laisse l’embarras du choix.

Une fois le pays sélectionné, vous aurez accès à tous les contenus web de ce territoire. Autrement dit, le fait de cliquer sur un serveur aux États-Unis débloquera le catalogue Netflix US et les chaînes locales. Voici un autre exemple concret : si vous êtes à l’étranger et que vous optez pour un serveur en France, vous pourrez suivre les programmes TV et regarder vos séries habituelles.

L’application Surfshark intègre beaucoup d’autres fonctionnalités : un kill switch pour interrompre votre trafic internet en cas de perte de connexion VPN et éviter les fuites d’IP, des serveurs MultiHop pour un anonymat plus poussé ou encore l’outil CleanWeb pour bloquer les publicités et les malwares.

Une formule 24 mois en baisse de 81%

Surfshark propose aujourd’hui une remise de 81% ce qui représente 208€ économisés. C’est sans doute l’offre la plus attractive depuis le début de l’année 2021. Pour ne pas passer à côté de cette très belle affaire, il faudra souscrire dès maintenant à l’abonnement 24 mois de Surfshark et régler le montant en une fois, soit 49€ (contre 257€ normalement). Finalement, c’est comme si le VPN vous revenait à 2,06€ chaque mois pendant les deux années de contrat.

L’autre bonne nouvelle de cette offre est qu’elle permet d’équiper un nombre illimité d’appareils et d’utiliser le VPN en même temps sur chaque équipement (PC, tablette, smartphone, télévision connectée). À titre de comparaison, les concurrents de gamme similaire proposent environ six connexions simultanées. Il s’agit ici d’une véritable plus-value.

Dernier aspect à prendre en compte et qui fera peut-être pencher la balance : l’offre est sujette à une garantie de remboursement qui est valable 30 jours après la souscription.

Découvrir Surfshark VPN