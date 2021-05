Pokémon collabore avec Katy Perry pour fêter ses 25 ans

Tout comme la licence Resident Evil, Pokémon fête ses 25 ans cette année. C’est pourquoi la franchise a décidé de fêter l’événement, en commençant par une collaboration avec Katy Perry. Cette dernière a effectivement sorti le clip de sa toute nouvelle chanson « Electric » qui figurera dans « Pokémon 25 : l’album » prévu cet automne.

Dans sa chanson, Katy Perry s’inspire de son propre parcours musical tout en mettant en scène Pichu et Pikachu, les chouchous de toute une génération de geeks. Le clip de cette chanson a d’ailleurs été réalisé par Carlos López Estrada, qui n’est nul autre que le réalisateur du prochain Disney Raya et le dernier dragon. Elle déclare :

“Lorsque j’ai visité le Pokémon Café lors d’un voyage au Japon, j’ai été très nostalgique. Ça m’a fait penser à mes années collège. […] Les thèmes de la chanson, la persévérance et la recherche de sa lumière intérieure ont guidé ma vie et résonnent parfaitement avec l’histoire et les personnages de Pokémon. Pikachu est la forme évoluée de Pichu, donc dans la vidéo, on me voit plus jeune avec Pichu puis on me retrouve de nos jours avec Pikachu. Nous avons tous les deux évolué, tout en conservant une part d’enfant.”