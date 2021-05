Box internet : SFR frise l’insolence, la fibre chute 10 euros par mois 🔥

Vous cherchez à faire une grande économie sur votre facture internet ? SFR vient d'annoncer une vente flash avec la fibre à seulement 10 euros par mois. Elle vous donne accès à un débit jusqu'à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi. Que demander de plus ?

© SFR

Combien payez-vous pour votre box internet ? 40 voire même 50 euros par mois ? Depuis ce matin, SFR affiche une offre incroyable sur sa formule SFR Fibre. Cette dernière voit son prix chuter à 10 euros au lieu de 38 euros, soit 336€ de remise sur la seule première année. Vous pouvez comparer où vous voulez, aucun concurrent ne fait aussi bien.

Moyennant 10 euros par mois, vous avez accès Ă la fibre avec le très haut dĂ©bit (500 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et en envoi), aux appels illimitĂ©s vers les fixes et Ă 160 chaines TV. Il faut par ailleurs savoir que le FAI exigera de votre part un engagement sur 12 mois au minimum. Qu’importe, le prix Ă 10 euros est garanti sur cette pĂ©riode, vous ĂŞtes tranquille.

Pour voir l’offre spĂ©ciale “Mes Jours Fibre” chez SFR, c’est par ici :

Voir l’offre Fibre SFR

Avec cette offre spĂ©ciale, SFR vous permet d’avoir la fibre optique chez vous pour 120 euros par an (ou 10 euros par mois). C’est le meilleur deal qu’on ait pu voir sur le marchĂ© dans les 3 dernières annĂ©es. Si vous venez de chez un concurrent, sachez par ailleurs que SFR s’engage Ă vous rembourser jusqu’Ă 100€ de vos frais de rĂ©siliation. En gĂ©nĂ©ral, ces frais sont infĂ©rieurs Ă ce montant, vous devriez donc avoir une transition sans aucun coĂ»t.

120 euros par an pour la box et la fibre

Depuis quelques années, SFR occupe les premières places de notre comparatif des meilleures box internet. En effet, la filiale du groupe Altice se positionne avec un produit à coût très modéré et aux performances généreuses. Il se positionne même devant la filiale low-cost RED by SFR (du même groupe) dont le prix a quand même bien augmenté sur les derniers mois.

Que ce soit Bouygues Telecom ou Orange, aucun FAI n’a proposĂ© de box internet avec la fibre Ă 10 euros par mois rĂ©cemment. C’est donc une vraie surprise chez SFR qui pourrait faire le plein de nouveaux clients. On rappellera qu’il faudra que vous validiez d’abord sur le site de l’opĂ©rateur votre Ă©ligibilitĂ© Ă la fibre du FAI. Il suffit de rentrer son adresse pour voir si vous ĂŞtes Ă©ligible Ă son offre.

LĂ oĂą SFR fait très fort sur cette box internet, c’est au niveau des performances. En effet, mĂŞme si la box ne coĂ»te que 10 euros mensuel, elle reste plus puissante que les box entrĂ©es de gamme chez la concurrence. Par exemple, la version de Bouygues Telecom, la Bbox Fit, assure que 300 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement (pour 15,99€ par mois) tandis que la Livebox Orange se contente de 400 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement (pour 22,99€ par mois).

Au niveau du dĂ©bit, vous pouvez avoir 500 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et le mĂŞme dĂ©bit montant. Cela dit, vous avez toujours l’option Box 8 pour doubler quasiment ce dĂ©bit. Ce boitier en plus permet de grimper jusqu’Ă 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement. Il vient remplacer le routeur de base par un boitier plus puissant. Et outre la qualitĂ© du dĂ©bit, il vient aussi avec un dĂ©codeur TV plus puissant. Ce dernier est compatible 4K HDR et le son Dolby Atmos. IdĂ©al pour vos soirĂ©es devant la TV.

Quelle box internet prendre chez SFR ?

Dans la dernière annĂ©e, SFR a fait des efforts pour simplifier sa gamme de box internet. DĂ©sormais, on en retrouve plus que deux : la formule SFR Fibre et la SFR Fibre Power. La première est celle qui permet d’obtenir la fibre Ă seulement 10 euros par mois. On rappellera qu’il s’agit d’un prix d’appel puisque le tarif grimpe Ă 38 euros après les premiers 12 mois. Cela dit, elle se place exactement au mĂŞme niveau que la concurrence Ă ce moment-lĂ , et elle est sans engagement.

Si vous cherchez à doper le débit de votre box internet SFR Fibre, vous pouvez opter pour le boitier Box 8 en supplément. Sinon, vous pouvez aussi juste aller vers la formule SFR Fibre Power. Elle offre une meilleure vitesse, plus de liberté sur les appels (illimités vers les mobiles) et même 200 chaines TV. Cela dit, elle est aussi plus chère (22€ par mois puis 43€ ensuite).

D’un point de vue rapport qualitĂ© prix, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă partir pour la box internet SFR Fibre Ă 10 euros par mois. Avec un dĂ©bit de 500 Mb/s, vous avez largement de quoi subvenir Ă vos besoins. MĂŞme si vous ĂŞtes plusieurs dans le mĂŞme foyer, cela ne devrait pas vous poser de problème. Si vous ĂŞtes tous en mĂŞme temps sur du streaming ou tĂ©lĂ©chargement, il faudra peut-ĂŞtre passer sur la version supĂ©rieure.

Pour dĂ©couvrir la box SFR Ă 10 euros, c’est par ici :

