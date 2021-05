Amazon Music est désormais accessible en HD pour tous, et sans frais

Pour rester proactif sur le très concurrentiel secteur du streaming audio, Amazon Music intègre désormais la qualité lossless HD dans toutes ses formules d’abonnements, sans frais supplémentaires.

© Amazon

L’annonce est inattendue, mais elle devrait contenter les fans de musique. Le géant Amazon vient en effet d’annoncer que son offre Music HD serait désormais incluse dans chaque abonnement Amazon Music Unlimited, qui s’offre un tarif unique à 9,99€ par mois (ou 14,99€ par mois pour l’offre familiale), toujours avec trois mois d’abonnement gratuits. Jusqu’à présent, l’accès à ce service HD nécessitait un supplément tarifaire de 5€ par mois.

Lancé l’année dernière en France, le service musical du géant du web emboîte le pas d’Apple Music, qui annonçait récemment son passage à la HD, tout en proposant une large bibliothèque de plus de 70 millions de titres en qualité CD lossless (16 bits et 44,1 kHz). Une qualité HD par défaut, complétée par 7 millions de titres supplémentaires accessibles en Ultra HD (24 bits et jusqu’à 192 kHz).

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music Unlimited… Quel service de streaming musical choisir ?

Prendre de court la concurrence

En officialisant son passage à la haute définition, Amazon Music tente ainsi de se placer en concurrence directe avec les concurrents les plus hauts de gamme du marché, comme Qobuz, qui s’exportait il y a peu à l’internationale, Tidal ou encore Deezer Hi-Fi. La plateforme espère aussi sans doute prendre de court les géants Spotify et Apple Music, à l’heure où le leader suédois a confirmé le lancement cette année de son nouveau service lossless, et où la marque à la pomme vient tout juste d’annoncer le support de l’audio sans perte et la prise en charge du Dolby Atmos. En grappillant quelques points de part de marché avant le passage à la HD de ses deux principaux rivaux, Amazon Music espère sans doute réduire l’écart existant, et pérenniser sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel.