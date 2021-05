Bon plan : l’excellent Roborock S7 voit son prix chuter, le stock est limité

Le dernier aspirateur robot de chez Roborock est en baisse sur AliExpress. Il est livré en quelques jours, gratuitement et avec une période d'essai.

L’aspirateur Roborock S7 est probablement LE robot aspirateur de référence en ce moment. La marque a mis au point un aspirateur qui soit capable de nettoyer tous types de sols avec une brosse, mais également une serpillère. D’un point de vue technique, ce modèle est une prouesse. Et d’un point de vue rapport qualité prix, Roborock est irrésistible.

Il faut le reconnaître, le Roborock S7 est un aspi-robot premium. Cela ne lui empêche pas d’être un très bon rapport qualité prix, surtout quand il est remisé. C’est le cas pendant moins de 24 heures encore chez AliExpress. Vous pouvez cumuler une remise immédiate avec deux coupons. Ces offres permettent de faire passer le prix de l’aspirateur de 549€ à 461€ avec le code FRMAY018.

Voici la procédure pour obtenir la remise :

Utiliser ce lien pour obtenir 25€ de remise constructeur et le valider Aller sur la page dédiée à au Roborock S7 Ajouter le produit au panier Mettre le code FRMAY018 (-18€)

Si vous en avez marre de passer l’aspirateur sur tout votre logement, un aspirateur robot de qualité sera la solution. Depuis l’application Roborock, vous allez pouvoir définir les différentes pièces de votre logement et indiquer à l’aspirateur de nettoyer en spécifique certaines parties. Tout est très intuitif et les bacs à poussière / eaux permettent de nettoyer jusqu’à 150 m2 sans problème.

Comme vous pouvez le voir, le Roborock S7 sera expédié depuis un entrepôt européen (Pologne) et il sera livré en 7 jours. Cette opération est gratuite, vous n’aurez donc aucun frais pour la livraison et la TVA est déjà déclarée. Enfin, sachez que vous avez ensuite une période de 20 jours pour vous convaincre du produit. Sinon, vous pouvez le retourner et obtenir un remboursement complet.

Pourquoi choisir le Roborock S7 ?

Le robot aspirateur Roborock S7 a été présenté au courant du mois de mars 2021. C’est le dernier modèle de la marque et c’est le plus performant. Il permet de détecter son environnement grâce à un système d’ultrasons très avancé. Il est ainsi aussi capable de distinguer les types de surfaces. S’il passe la serpillère à un endroit donné, il ne dépassera jamais sur un tapis grâce à un système de surélévation de cette dernière.

Sa couche d’intelligence artificielle permet de nettoyer des pièces de fond en comble, en toute simplicité. Vous pouvez bien évidemment l’activer à distance depuis votre smartphone (ou en direct sur le robot lui-même) pour passer l’aspirateur quand vous n’êtes pas dans votre logement. L’application iOS et Android est gratuite et les fonctions sont très simples. A noter qu’il se contrôle aussi par la voix via Alexa, Siri ou Google Assistant.

Par défaut, son prix de sortie est de 549€. On le retrouve chez quelques rares marchands à ce tarif-là, mais la plupart des acteurs sont en rupture de stock. Dès sa sortie, il a été pris d’assaut au point de n’être plus disponible nulle part. C’est donc une belle surprise que de voir AliExpress retrouver du stock et faire une remise sur ce Roborock S7.

Comme vous pouvez le voir sur la fiche dédiée au Roborock S7 sur le site e-commerce, le nombre d’unités du produits est limité (il en reste moins de 350). Outre le nombre limité de produits, le nombre de codes promos est encore plus restreint. Autrement dit, si vous voulez profiter des 18€ de remises en plus (avec le code FRMAY018), il faudra être encore plus rapide. D’ici à ce soir, tout peut disparaitre.

Dans tous les cas, sachez que cet achat en ligne ne vous engage pas. En prenant le Roborock S7, vous avez la possibilité de le tester pendant 20 jours chez vous. Cela vous permet de vous convaincre du produit. Compte tenu de sa qualité et de ses performances, vous n’avez toutefois pas à vous inquiéter. Notre test du produit a été très concluant, c’est probablement le meilleur produit du marché à l’heure actuelle.

