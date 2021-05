Forfait mobile 100 Go : RED by SFR vous offre un Galaxy S9 gratuit

L'excellent RED Deal est de retour chez RED by SFR. Vous pouvez profiter d'un Samsung Galaxy S9 (reconditionné d'une valeur de 299€) gratuit si vous optez pour son forfait mobile 100 Go. On vous explique comment faire.

© RED by SFR

RED by SFR est un opérateur qui connait un grand succès dans les dernières années. Depuis le début de l’année, il s’est montré très créatif avec de nouvelles offres innovantes à l’instar du RED Deal. Ce dernier permet d’associer l’achat d’un smartphone avec un forfait mobile. De manière assez simple, vous obtenez un téléphone gratuit si vous prenez un forfait mobile 100 Go.

Le principe est ultra attractif, surtout quand on connait la qualité des prix chez RED by SFR. En l’occurrence, le forfait en question comprend 100 Go par mois pour 20€. De l’autre côté, la valeur du téléphone qui est offert (Galaxy S9 reconditionné Grade A) est de 299€. Au final, quand vous enlevez ce montant de votre forfait mobile sur 2 ans (période d’engagement), cela vous revient à 7,50€ par mois.

Pourquoi choisir ce forfait mobile RED Deal

Le principe du forfait mobile spécial RED Deal est le suivant : vous souscrivez à un forfait mobile sur 24 mois et en contrepartie vous recevez un téléphone gratuit. Par défaut, quand on sait que RED by SFR a toujours proposé des offres sans engagement de durée, cela peut paraitre surprenant. Dans les faits, il y a un immense intérêt pour cette offre.

Au début du mois, RED by SFR avait déjà lancé un RED Deal assez proche au niveau du contenu. Il comprenait cette fois-là un iPhone 8 reconditionné de la même valeur que le Galaxy S9 mis en avant aujourd’hui. Vous pouvez donc avoir ce téléphone d’une valeur de 299€ (il est reconditionné de Grade A+, soit la meilleure qualité disponible) pour rien du tout !

En échange de ce généreux cadeau, il faudra donc s’engager sur un forfait mobile de l’opérateur. Cela dit, ce dernier est aussi compétitif d’un point de vue rapport qualité prix. Vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS en illimité, de 100 Go (et de 13 Go dans l’UE et les DOM) pour 20€ par mois. C’est un forfait très compétitif si on le compare aux offres des opérateurs plus traditionnels.

Mais au-delà du prix de ce forfait mobile seul, il faut vraiment regarder la combinaison des deux : le forfait 100 Go avec le smartphone Galaxy S9 qui est offert. Au final, quand le forfait vous en coûte 480€ sur 24 mois, le téléphone vous permet de recevoir l’équivalent de 299€ sans rien faire. Vous pouvez donc le revendre si vous n’en avez pas l’utilité. Au final, quand vous aurez récupéré cet argent, le forfait ne vous coûtera plus que 181€, ce qui revient à 7,50€ par mois sur 24 mois.

RED by SFR se montre ultra généreux

Au niveau de la flexibilité, RED by SFR se montre aussi compétitif. Votre Samsung Galaxy S9 reconditionné sera livré dans les 24 heures suivant votre commande (ou dans les 48 heures si vous choisissez un point relais). Dans les 2 cas, la livraison est offerte au client. Vous ne payerez donc rien d’autre que le coût de votre forfait mobile ainsi que la carte SIM (1€).

Bien évidemment, ce n’est pas parce que ce forfait mobile 100 Go vous coûtera 480€ en tout que vous devez tout payer d’un seul coup. Comme pour n’importe quel forfait, vous allez recevoir une facture mensuelle de 20€ pour votre abonnement. Mois après mois sur toute la durée, vous serez débité de ce montant. Vous allez donc recevoir le Galaxy S9 en avant-première, même avant d’avoir payé tout le forfait mobile.

Si vous ne voulez pas de ce Galaxy S9, vous pouvez également profiter d’un forfait mobile 100 Go nu chez RED by SFR. Celui-ci est à un prix avantageux puisqu’il est à seulement 14€ par mois (au lieu de 20€ par mois). Vous réalisez donc une économie de 6€ par mois sur toute la durée. Cela dit, cela ne vaut pas la qualité de l’offre RED Deal qui permet d’économiser 299€ sur toute la période.

Les autres forfaits chez l’opérateur télécom

Si le RED Deal est incontestablement le forfait mobile phare de RED by SFR, il y a aussi d’autres offres qui peuvent vous intéresser. On peut citer par exemple le forfait avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 5 Go pour 5€ par mois. Il inclut aussi 6 Go de data dans l’Union Européenne et les DOM. Il répondra à un maximum de français et il est vraiment très abordable. C’est l’un des meilleurs forfaits à moins de 5 euros du marché.

Pour ceux qui veulent accéder au réseau 5G, RED by SFR a également mis une offre en place. Elle comprend aussi tous les appels et SMS en illimité ainsi que 130 Go par mois. Le prix est logiquement plus élevé puisque le coût de l’infrastructure est aussi plus cher. Il faut donc compter 24€ par mois (au lieu de 30€, offre spéciale) pour profiter de ce réseau ultra-rapide. Il faut aussi que votre smartphone soit compatible avec la 5G.

Hormis le forfait mobile spéciale RED Deal, aucun autre forfait de l’opérateur ne vient avec un engagement. RED by SFR est connu pour laisser toute la liberté à ses clients, quel que soit le produit (y compris sur sa box internet RED Box). Cela dit, le RED Deal est tellement fou que vous avez tout intérêt à vous engager sur 2 ans. Vous faites une économie immense, quitte à revendre le Samsung Galaxy S9 directement.

Pour voir toute la gamme de RED by SFR, c’est par ici :

