Spotify lance des podcasts dédiés à League of Legends

Une fenêtre de plus sur le monde professionnel de League of Legends, ainsi que sur ses joueurs férus de compétition.

Les podcasts, de plus en plus en vogue en ce moment, ont la facilité d’être versatiles et de traiter de tous les sujets. Spotify en est d’ailleurs la preuve, puisque la plateforme prépare actuellement une série de podcasts traitant de l’actualité du monde de l’e-sport. Cependant, ces podcasts ne vont pas parler de n’importe quel jeu, puisqu’ils vont être centrés sur le célèbre League of Legends, une des références en termes de compétition professionnelle.

Le show est intitulé « Rift Reaction », les épisodes seront au nombre de 40, et ils sortiront de manière hebdomadaire. Chaque vendredi, vous aurez donc le plaisir de découvrir les dernières actualités en compagnie du journaliste Travis Gafford et de l’analyste Emily Rand. La bonne nouvelle est que le premier épisode est d’ores et déjà disponible et vous pourrez découvrir la suite tous les mercredis à partir de la semaine prochaine.

Riot Games investit dans les productions estampillées League of Legends

Cette série de podcasts est une des démarches venant concrétiser le partenariat de plusieurs années entre Spotify et Riot Games qui a été acté en août dernier. À cette occasion, vous pouvez également retrouver sur Spotify une playlist de musiques inspirées de League of Legends, ainsi qu’une autre série de podcasts traitant du championnat du monde organisé l’année dernière.

En parallèle, League of Legends va également avoir droit à une série animée, qui est supposée sortir sur Netflix dès cet automne. Elle s’appellera Arcane et reprendra l’univers des régions de Piltover et de Zaun. Si le jeu League of Legends est déjà parmi les plus populaires chez les joueurs PC, Riot Games entend bien étendre son empire avec ces multiples productions qui remettent le jeu sur le devant de la scène, près de douze ans après sa sortie initiale.