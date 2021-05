Office sur Android prend maintenant en charge la retranscription audio

Depuis quelques jours, certains utilisateurs de l’application Microsoft Office sur Android bénéficient d’une nouveauté pour le moins intéressante : la possibilité d’enregistrer et de retranscrire des séquences vocales.

© Office

Bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices d’Office pour Android. Depuis quelques jours, l’application mobile propose une nouvelle fonctionnalité particulièrement pratique. Via la mise à jour 16.0.14026.20172, il est désormais possible d’enregistrer votre voix, ainsi que celle de votre interlocuteur afin d’obtenir une retranscription textuelle. Plus qu’un simple outil de dictée vocale, l’enregistrement d’Office permet en effet de convertir en texte le compte rendu d’un cours, d’une discussion ou d’une interview par exemple. L’application est notamment capable de reconnaître plusieurs voix, et de séparer le discours des différents interlocuteurs.

Réservé à la bêta

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité depuis l’application Microsoft Office pour Android, il vous suffit de sélectionner l’icône + accessible en bas de l’écran, puis de cliquer sur l’outil microphone. En plus de jouer le rôle d’un enregistreur vocal, ce dernier s’occupera automatiquement de retranscrire vos dires. À noter que pour le moment, seuls les utilisateurs de la version bêta d’Office ont accès à l’option. Pour les autres, un peu de patience, l’outil devrait rapidement être déployé.

Une application tout-en-un

Si la suite bureautique Office est un incontournable sur PC, sa version mobile regorge de fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de synchroniser l’ensemble de ses documents Word, PowerPoint ou Excel dans une même application. Depuis peu, les utilisateurs ont aussi pu découvrir la fonction Lens, qui permet de scanner des documents en extrayant le texte, ou en transformant des tableaux en classeurs Excel par exemple. L’application propose aussi la signature automatique de PDF, ainsi que la conversion de documents PDF et JPG.