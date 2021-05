Box internet : arrêtez les frais et changez pour la fibre à 10 euros

Vous en avez marre de payer (beaucoup) trop cher pour votre box internet ? On comprend. Et voici une offre spéciale pour ce week-end de Pentecôte qui va vous faire craquer.

Changer de box internet n’est pas une étape facile, du moins c’est ce que les clients pensent. Dans la réalité, cette procédure est devenue très simple et lorsque vous souscrivez à un nouvel opérateur, vous pouvez facilement résilier votre ancien. Ce week-end, il y a deux offres (mais surtout une) qui sont très compétitives et qui pourraient vous faire économiser un montant colossal.

Comme vous allez le voir ci-dessous, la première box internet à prix réduit est celle de SFR. Le fournisseur d’accès internet vous donne jusqu’à 500 Mb/s pour tout juste 10 euros par mois (au lieu de 38 euros). C’est la meilleure offre qu’on ait pu voir dans les 3 dernières années, il ne faut surtout pas manquer cette opération Mes Jours Fibre. De l’autre côté, on a une box chez RED by SFR qui est sans engagement et qui est tentante.

Que ce soit chez SFR ou chez RED by SFR, il faudra d’abord vérifier votre éligibilité à la fibre (ou ADSL) sur le site de chacun des opérateurs. Si vous êtes éligible et si vous êtes un nouveau client chez l’un d’entre eux, alors vous pouvez profiter des offres détaillées ci-dessous.

La box internet SFR, un vrai régal

La gamme de box internet chez SFR est composée de deux produits : la formule SFR Fibre et la formule SFR Fibre Power. Même la plus classique des offres reste plus performante que celles de ses rivaux direct Orange (Livebox) et Bouygues Telecom (Bbox). En effet, le débit montant et descendant est bien plus rapide chez SFR que les deux autres. Autre argument convaincant ce week-end : le prix est 3 à 4 fois moins élevé.

A l’occasion de cette opération Mes Jours Fibre qui se termine ce lundi de Pentecôte, la box internet de la formule SFR Fibre voit son prix chuter lourdement. Vous pouvez donc obtenir de manière totalement exceptionnelle la fibre avec le très haut débit (500 Mb/s en download et 50 Mb/s en upload), les appels illimités vers les fixes et 160 chaines TV pour 10 euros par mois (au lieu de 38 euros).

Pour voir l’offre, c’est par ici :

Comme toujours, SFR distingue le prix sur deux périodes : la première année suivant la souscription et après. Dans ce cas précis, vous pouvez avoir la box internet pour 10 euros par mois la première année, puis 38 euros par mois au-delà. Sur les douze premiers mois, vous pouvez donc éviter de payer 336€ de frais que vous auriez payé sans offre.

Vous pouvez consulter notre comparateur de box internet, il n’y a aucun acteur qui fait aussi bien que SFR. Par exemple, Bouygues Telecom offre la fibre avec 300 Mb/s pour 15,99€ par mois tandis qu’Orange (avec sa Livebox) propose 400 Mb/s pour 22,99€ par mois. Ces prix sont aussi valables pendant un an, après quoi ils remontent aussi comme chez SFR (mais plus haut).

Le petit revers de la médaille est que SFR vous demande de vous engager sur une période de 12 mois avec cette box internet. Mais encore une fois, c’est une pratique qui est démocratisée sur le marché (hors chez RED by SFR, cf plus bas). Cela dit, le prix de 10 euros par mois est garanti sur la première année. Vous pouvez donc toujours choisir de résilier au-delà de cette période si vous n’acceptez pas la hausse de prix.

Si le prix de cette box internet justifie amplement le changement vers SFR, l’opérateur met en avant un dernier argument. En l’occurrence, il s’engage à prendre en charge les frais de résiliation à hauteur de 100 euros. Quel que soit l’opérateur chez qui vous résiliez, ces frais ne seront jamais aussi élevés. Vous êtes donc assuré de faire une transition sans coût.

RED by SFR, une alternative sans engagement

Si l’offre de SFR est clairement la plus avantageuse du marché en matière de prix, celle de RED by SFR est intéressante pour sa flexibilité. En effet, la box internet de ce FAI est sans engagement de durée, ce qui plaira à certains. Cela implique que vous pouvez résilier dès la première année, vous n’avez donc aucun compte à rendre à cet opérateur.

Dans le détail, celle-ci comprend la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que 35 chaines TV. Ces dernières sont accessibles soit sur un support numérique (gratuit), soit via un décodeur qu’il faudra payer 19 euros (coût fixe ponctuel) pour obtenir le flux sur son téléviseur.

Au niveau du prix pour cette box internet, il faut compter 25 euros par mois au lieu de 38 euros – en sachant que le premier mois vous est offert. Elle est donc plus chère que la box SFR Fibre, mais elle est plus complète et plus puissante. D’un point de vue rapport qualité prix, elle est très compétitive. Outre le fait qu’elle soit sans engagement, le prix ne va pas doubler (voire tripler, voire plus encore) après un an.

Que ce soit chez SFR ou chez RED by SFR, vous avez des options pour obtenir des débits encore plus puissants. C’est le cas par exemple avec l’option Débit Max chez RED by SFR (7 euros par mois) ou avec la Box 8 chez SFR. Cette dernière est ultra puissante et elle inclut un routeur et un boitier TV plus haut de gamme. Cela dit, elle n’est pas disponible avec la série limitée de SFR.