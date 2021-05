Bon plan : le Redmi Note 10 en chute brutale, AliExpress casse son prix

Le Redmi Note 10 passe sous la barre des 155 euros avec cette offre spéciale (et ce code promo) signés AliExpress. Pensez à faire vite, moins de 100 exemplaires sont encore disponibles.

AliExpress profite de cette journée de mai pour lever le voile sur une nouvelle offre sur le Redmi Note 10. Cet excellent smartphone d’entrée de gamme bénéficie déjà d’un excellent rapport qualité-prix en temps normal, il devient encore meilleur avec cette offre.

Le prix du téléphone chute à 154 euros au lieu de 199 euros avec le code promo FASTMAY20. Vous devez renseigner ce coupon quand vous avez ajouté le produit à votre panier au moment de la finalisation de votre commande. C’est le meilleur tarif du marché à l’heure actuelle.

Le Redmi Note 10 est disponible en quantité limitée chez AliExpress. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste un peu moins d’une centaine de modèles chez le marchand en ligne — vous pouvez suivre les stocks directement sur la plateforme. C’est une surprise de retrouver une telle vente flash alors que ce smartphone a quelques semaines d’existence à peine sur le marché. À noter que le Redmi Note 10 Pro est aussi à prix réduit avec le code AEETE20, mais très peu d’unités sont encore présentes.

Choisir le Redmi Note 10 sur AliExpress ne vous permet pas seulement de bénéficier d’une belle réduction immédiate sur le smartphone. La livraison de ce dernier est effectuée en 5 jours maximum, ce qui vous assure de recevoir l’appareil rapidement (et sans frais supplémentaires) dès la semaine prochaine depuis un entrepôt européen.

Suite à la réception du Redmi Note 10, vous avez jusqu’à 20 jours pour changer d’avis. Cela vous laisse la possibilité de retourner le smartphone pour bénéficier d’un remboursement en cas de besoin, c’est une seconde chance qui peut s’avérer utile quand vous effectuez un achat en ligne. Chez AliExpress — et les autres marchands en ligne, la période de rétractation est de 14 jours minimum.

Pourquoi choisir le Redmi Note 10 ?

Xiaomi a dévoilé la gamme Redmi il y a quelques années. Depuis sa sortie, cette marque ne cesse de gagner en popularité auprès du public partout dans le monde au point que plus de 200 millions de smartphones Redmi ont été écoulés. Tout le but de ces téléphones tient dans le fait d’avancer un tarif plus que respectable sans mettre de côté les caractéristiques techniques, c’est le cas du Redmi Note 10. Ce dernier est une parfaite mise à jour de la version précédente, son rapport qualité-prix est encore meilleur avec la vente flash mise en avant par AliExpress.

Le Redmi Note 10 peut se vanter de son bel écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces. L’appareil photo a été installé directement dans un petit poinçon situé en haut au centre de la dalle avant, cela offre un beau gain de place sur toute la surface. Le smartphone peut se déverrouiller à l’aide d’un code, mais aussi avec le capteur d’empreintes digitales placé sur la tranche de l’appareil. Globalement, le design de ce modèle se veut sobre et simple pour un rendu général assez moderne.

Pour ce qui est de la qualité photo, le Redmi Note 10 s’appuie sur un quadruple capteur photo avec capteur principal de 48 Mpx. À l’avant, on retrouve une caméra avec un capteur de 13 Mpx. Globalement, l’offre de ce modèle est excellente, peu de concurrents font aussi bien pour un tel prix sur le marché. S’il n’est pas à la hauteur des iPhone 12 — dont le prix est beaucoup plus onéreux, il sait se montrer très performant pour sa catégorie.

D’autre part, le Redmi Note 10 est doté de la puce Snapdragon 678. Ce n’est pas la plus performante de la gamme de Qualcomm, mais elle suffit pleinement à un usage du smartphone au quotidien. Vous éviterez les temps de latence quand vous naviguez entre vos applications mobiles.

Le dernier point fort du Redmi Note 10 est sa batterie de 5 000 mAh couplée avec la charge rapide 33W. Cela vous assure de tenir jusqu’à deux jours sans charge avec une utilisation classique, tandis que la charge rapide vous fait récupérer plus de la moitié de l’autonomie en une demi-heure. Ce smartphone s’illustre comme un des incontournables de son créneau grâce à ses caractéristiques générales tournées vers un usage quotidien — que ce soit la batterie, la photo ou le design sobre.

Un deal à saisir au plus vite chez AliExpress

Le Redmi Note 10 est visé par une remise qui fait baisser son tarif au plus bas depuis sa sortie, aucun autre marchand en ligne n’est capable de faire aussi bien que le deal affiché par AliExpress aujourd’hui. En plus de la remise classique, il faut pensez à ajouter le code FASTMAY20 une fois que vous avez mis l’article dans votre panier sur la plateforme. Avec cette double remise, le smartphone perd presque 25% par rapport à son prix de base, autant dire que les économises à réaliser sont très appréciables.

Il reste encore quelques unités disponibles pour le Redmi Note 10 Pro, le modèle le plus premium (et un peu plus cher) de cette nouvelle gamme. Pour en profiter, vous devez ajouter le coupon AEETE20 quand le produit est dans votre panier. S’il est en rupture de stock, sachez que plusieurs codes sont actuellement disponibles chez le marchand en ligne, à l’exemple des références FASTMAY20, FASTMAY18 ou encore FASTMAY13. C’est parfait pour profiter de remises supplémentaires sur de nombreux produits, qu’il s’agisse de la marque Xiaomi ou non.

Le Redmi Note 10 est une référence dans sa catégorie. Il remplace la précédente version qui s’illustrait déjà par son succès à l’échelle internationale, ce modèle fait déjà partie des smartphones les plus populaires sur son créneau. Si vous hésitez encore, pensez à ne pas attendre trop longtemps pour être certain d’avoir droit à la double promo mise en avant sur AliExpress.

AliExpress fait très fort avec cette offre sur le Redmi Note 10, le marchand en ligne s’illustre d’ailleurs régulièrement quand il s’agit de faire baisser les produits de grandes marques asiatiques comme Xiaomi. Le smartphone n’a jamais été disponible à un tel prix en ligne, mieux vaut être rapide pour sécuriser ce deal dès maintenant.

