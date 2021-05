Bon plan VPN : une formule exclusive à 2€ chez CyberGhost

Si vous cherchez le bon plan VPN du moment, il est ici : CyberGhost baisse son prix de 83%.

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous exposez à de multiples risques lorsque vous naviguez sur le net. Vos mots de passe, coordonnées bancaires, mais aussi votre identité et votre localisation précise sont facilement identifiables pour qui sait les trouver.

Alors, pour éviter que ces informations ne tombent entre de mauvaises mains, vous pouvez faire confiance aux VPN. Ces logiciels chiffrent vos données de navigation et camouflent votre adresse IP, mais ils vous offrent aussi d’autres services très intéressants.

Parmi les meilleurs VPN actuels, nous retrouvons le fournisseur CyberGhost, actuellement en réduction à -83% avec trois mois offerts en supplément.

Pourquoi vous devriez opter pour CyberGhost VPN

Comme nous le disions précédemment, CyberGhost s’affiche parmi les VPN les plus qualitatifs disponibles actuellement. Ce dernier vous fait profiter d’un chiffrement de vos données selon une norme avancée, et d’un camouflage de votre adresse IP sans aucune fuite DNS. Votre sécurité est donc parfaitement assurée par ce logiciel.

Mais CyberGhost va plus loin. Ce VPN vous permet de débloquer les catalogues étrangers de Netflix, et ce, grâce à plus de 6 900 serveurs implantés dans quasiment 90 pays autour du globe. De la même façon, ce VPN vous permet de naviguer de façon anonyme, afin que notre activité en ligne ne soit connue de personne.

Cela peut par exemple être très intéressant dans le domaine du torrenting. CyberGhost vous sera d’ailleurs un allié dans cette pratique, grâce à une bonne vitesse de connexion et une prise en charge optimale du trafic P2P.

Pour que vous ne soyez pas limité dans votre utilisation, CyberGhost vous permet jusqu’à 7 connexions simultanées, tous supports confondus (ordinateur, tablette, smartphone). Enfin, sachez que CyberGhost met à disposition de tous ses utilisateurs un support client disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui est très appréciable.

Vous vous en doutez, cette qualité de service a un prix. Mais en ce moment, CyberGhost vous fait une fleur.

CyberGhost vous fait profiter d’une réduction immédiate de 83%

CyberGhost étant un VPN de grande qualité, la promotion qu’il vous propose en ce moment est donc réellement intéressante. Cette dernière fait passer le tarif mensuel du VPN à 2€ au lieu de 11,99€, ce qui, vous en conviendrez, est assez énorme.

Cette réduction s’applique sur l’abonnement de trois ans disponible chez CyberGhost, sur lequel le VPN ajoute trois mois de protection supplémentaire. Ainsi, ce sont 39 mois de protection qui vous attendent, et ce, pour un coût total de seulement 78€.

Au prix habituel, cette période d’abonnement vous coûterait 390€ de plus, c’est donc une économie colossale que vous allez pouvoir réaliser. Mais ne vous en faites pas, vous allez pouvoir tester l’outil sans prendre de risques, car CyberGhost vous propose une garantie de remboursement.

Cette dernière court sur une période de 45 jours, ce qui vous laissera largement le temps de vous retourner et d’être remboursé si jamais vous ne voulez pas continuer avec ce VPN. Vous pouvez donc souscrire à cette offre CyberGhost sereinement.

