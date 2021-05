Forfait mobile : RED by SFR fait cadeau d’un Galaxy S9 à 0€ (gratuit)

Le RED Deal est encore disponible pour quelques heures chez RED by SFR. L'opérateur vous offre un Samsung Galaxy S9 reconditionné si vous craquez le forfait mobile 100 Go. Voici la marche à suivre pour en profiter.

RED by SFR est un acteur incontournable sur le marché du forfait mobile. Il s’illustre régulièrement avec d’excellentes offres qui font encore baisser ses prix, mais aussi des opérations spéciales comme le RED Deal. Avec cet événement, vous pouvez avoir droit à un smartphone offert si vous prenez son forfait mobile 100 Go. C’est simple, le téléphone vous revient à… 0 euro.

L’opération de RED by SFR est avantageuse, les forfaits mobiles de l’opérateur ont la réputation (méritée) d’être accessibles et complets. L’abonnement qui vous donne accès au Samsung Galaxy S9 reconditionné inclut les appels, SMS et MMS en illimité avec 100 Go de data pour 20 euros par mois. En temps normal, le smartphone est d’une valeur de 299 euros, ce qui veut dire que l’offre mobile vous revient seulement à 7,50 euros sur deux ans — c’est la durée de l’engagement auprès de l’opérateur.

Quels sont les avantages du RED Deal ?

RED by SFR s’est déjà illustré avec le RED Deal il y a quelques semaines. Celui-ci mettait en avant un iPhone 8 reconditionné de la même valeur que le Samsung Galaxy S9 mis à l’honneur pour cette nouvelle opération. L’événement précédent avait remporté un franc succès, il y a de fortes chances pour que cela soir encore le cas aujourd’hui. D’autre part, il faut préciser que cette offre est disponible dans la limite des stocks, il est donc possible qu’elle disparaisse avant la date de fin officielle — soit le 24 mai à minuit.

Pour profiter du RED Deal en cours, vous devez choisir le forfait mobile 100 Go avec une période d’engagement de 24 mois. Dans ce cas, vous avez directement droit au Samsung Galaxy S9 reconditionné de Grade A (la meilleure note possible). Si RED by SFR est connu pour ses abonnements sans engagement de durée, il surprend le public avec cette offre spéciale qui fait le plein d’avantages.

RED by SFR a beau demander un engagement de 24 mois, son forfait mobile reste très compétitif. Vous bénéficiez de tous les appels, SMS et MMS en illimité en plus de 100 Go d’Internet (dont 13 Go depuis l’UE et les DOM) pour 20 euros par mois. Il reste très intéressant pour ce prix là, surtout en termes de volume de données mobiles.

Le RED Deal s’avère très avantageux. Vous avez tout à fait la possibilité de revendre le Samsung Galaxy S9 reconditionné d’une valeur de 299 euros. En soustrayant ce prix au montant du forfait mobile étalé sur deux ans (480 euros), l’abonnement vous revient à seulement 181 sur la période, soit seulement 7,50 euros par mois.

Une offre à saisir (vite) chez RED by SFR

RED by SFR avance un autre avantage qui complète ce RED Deal. Vous recevez votre nouveau Samsung Galaxy S9 reconditionné en 24 heures après votre commande — ou 48 heures si vous sélectionnez un point relais. La livraison est gratuite, il faut compter le tarif de votre nouvelle carte SIM qui est seulement de 1 euro. Vous pouvez aussi choisir de conserver votre numéro de téléphone actuel quand vous prenez cette nouvelle offre sur le site de l’opérateur.

Ce forfait mobile suit un fonctionnement classique, à savoir que la facture de 20 euros est mensuelle. Ainsi, vous payez ce tarif chaque mois plutôt que de payer le montant total de 480 euros en une seule fois — c’est logique. Vous recevez le téléphone dès la souscription, alors que vous n’avez pas encore réglé la totalité de votre abonnement mobile sur la période d’engagement de deux ans.

Sinon, RED by SFR propose ce même forfait mobile seul et sans engagement. Vous avez droit à 100 Go de data pour 14 euros par mois grâce à la remise en cours, mais cela ne vous permet pas de recevoir gratuitement le Samsung Galaxy S9. C’est moins intéressant que le RED Deal qui continue jusqu’au 24 mai à minuit chez l’opérateur.

Les forfaits mobiles sans engagement

RED by SFR ne propose pas uniquement le RED Deal. L’opérateur avance aussi sa gamme traditionnelle de forfaits mobiles sans engagement de durée. À noter que ces offres ne vous permettent pas de bénéficier du Samsung Galaxy S9 offert, il faut obligatoirement prendre l’offre 100 Go avec engagement de deux ans. Sinon, l’opérateur dispose d’un premier forfait mobile à seulement 5 euros par mois pour 5 Go de data (et 6 Go dans l’UE et les DOM). C’est simple, il s’agit d’un des meilleurs forfaits sous la barre des 5 euros à l’heure actuelle.

Si vous êtes en quête d’un forfait mobile compatible avec le réseau 5G en cours de déploiement sur le territoire français, RED by SFR a une offre. Elle est à 24 euros par mois (au lieu de 30 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 130 Go de data dont 15 Go depuis l’UE et les DOM. Ce prix est un peu plus élevé que les abonnements 4G, car la mise en place de l’infrastructure est onéreuse.

Sans compter le RED Deal, tous les forfaits mobiles de RED by SFR sont sans engagement de durée — qu’il s’agisse des formules avec 5, 60, 100 ou 130 Go de données mobiles. La box Internet est également sans engagement, vous pouvez résilier quand vous le souhaitez. Cependant, la meilleure opération du moment est indéniablement le RED Deal qui vous offre la possibilité de profiter d’un Samsung Galaxy S9 en plus d’un excellent abonnement.

