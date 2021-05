McLaren lance sa première supercar hybride

Au tour de McLaren de lancer sa première voiture de luxe hybride. Le constructeur britannique a dévoilé l'Artura, une supercar qui entrera en production au troisième trimestre au prix de 225.000 $.

© McLaren

Les fans de McLaren ont dû attendre un long moment avant que la marque lance son premier véhicule hybride, mais cette fois c’est la bonne. L’Artura entrera en production dans le courant de l’automne au prix « presque » abordable de 225.000 $. Le constructeur n’a pas fait les choses à moitié, puisque l’Artura est le premier modèle à utiliser la nouvelle architecture McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) qui réduit de 10 % le poids des câbles du système électrique.

Grosse puissance, petit moteur électrique

Le poids à vide de la supercar est de quasiment 1,5 tonne, en comprenant sa batterie de 7,4 kWh. Une batterie qui se rechargera à 80 % en 2,5 heures avec un câble EVSE, indique McLaren qui ne précise pas la compatibilité de recharge de l’Artura. Le châssis monocoque pèse lui seulement 82 kg !

Le véhicule intègre un moteur V6 développant 580 chevaux. À ses côtés, un moteur électrique de 95 chevaux : l’Artura offre donc une puissance totale de 675 ch pour un couple de 720 Nm. La vitesse de pointe de la supercar est de 330 km/h et elle assure un 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement.

Comme on le voit, le moteur électrique n’est pas très imposant. En mode « tout électrique », il permettra de rouler à une vitesse maximale de 40 km/h et son autonomie n’est que de 30 km ! C’est donc davantage un complément qui dépannera de temps en temps… L’Artura embarque aussi un double-écran qui prend en charge CarPlay et Android Auto, ainsi que le système et les applications développés par McLaren. Un mode Stealth n’affichera que les informations importantes pour le conducteur.