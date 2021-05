Bon plan : l’excellent OnePlus 8T est en chute brutale de 40% 🔥

Le OnePlus 8T a droit à une excellente offre sur AliExpress. Le marchand a négocié en direct avec le fabricant un deal unique qui prend fin ce lundi soir à minuit. Il chute symboliquement sous les 400 euros, un tarif jamais atteint jusqu'à présent.

© OnePlus

Le OnePlus 8T a Ă©tĂ© officialisĂ© par la marque Ă la fin de l’annĂ©e 2020. Si le constructeur a dĂ©voilĂ© une nouvelle gamme de smartphones depuis ce modèle, c’est bien celui-ci qui s’illustre comme une rĂ©fĂ©rence auprès du public. Et pour cause, il bĂ©nĂ©ficie d’un excellent rapport qualitĂ©-prix, il se place comme un tĂ©lĂ©phone haut de gamme qui reste tout de mĂŞme abordable pour d’excellentes qualitĂ©s techniques. C’est encore plus vrai avec cette offre.

En effet, AliExpress avance une nouvelle offre sur le OnePlus 8T : le prix du smartphone chute Ă 397 euros au lieu de 599 euros avec le code FRMAY018. Cela reprĂ©sente 200 euros d’Ă©conomies immĂ©diates. Il faut renseigner le coupon quand vous avez ajoutĂ© le produit Ă votre panier avant de valider votre commande pour bĂ©nĂ©ficier de 18 euros de rĂ©duction en plus.

Pour voir le OnePlus 8T, c’est ici :

Voir l’offre AliExpress

Le OnePlus 8T est un modèle incontournable de la gamme du fabricant premium, mais il s’illustre aussi très largement sur le marchĂ© mondial. Autant dire que cette offre Ă©clair renforce encore sa compĂ©titivitĂ©, il s’agit du meilleur rapport qualitĂ©-prix disponible pour un smartphone haut de gamme. Attention, AliExpress va mettre un terme Ă cette offre ce lundi soir Ă minuit.

Dans le cadre de cette offre, le OnePlus 8T est livrĂ© depuis un entrepĂ´t europĂ©en. Vous n’avez pas de frais supplĂ©mentaires (TVA incluse) et vous ĂŞtes certain de recevoir le smartphone dans les 3 jours qui suivent la validation de la commande. En plus, vous avez jusqu’Ă 20 jours après la rĂ©ception de cette dernière pour changer d’avis et retourner le tĂ©lĂ©phone pour avoir droit Ă un remboursement. C’est idĂ©al pour prendre le temps de tester l’appareil.

Quelles sont les qualités de ce OnePlus 8T ?

OnePlus est une marque rĂ©putĂ©e pour ses smartphones de milieu de gamme, elle se distingue sur ce crĂ©neau depuis plusieurs annĂ©es. Toutefois, le constructeur s’intĂ©resse dĂ©sormais au marchĂ© premium — le OnePlus 8T illustre parfaitement ce positionnement. Autant dire que le rĂ©sultat est Ă la hauteur, ce modèle est capable de concurrencer les grands du secteur comme Samsung.

Le OnePlus 8T profite d’un design sobre, signature de la marque depuis plusieurs annĂ©es. On retrouve un Ă©cran AMOLED de 6,55″ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La camĂ©ra avant est très discrète, elle a Ă©tĂ© placĂ©e dans un des coins supĂ©rieurs de la dalle avant pour que celle-ci bĂ©nĂ©ficie d’un excellent ratio Ă©cran/corps. Le dos en verre du tĂ©lĂ©phone se veut Ă©purĂ© et sans trace de doigts, le module photo est Ă©galement installĂ© dans un coin.

En termes de puissance, le OnePlus 8T peut s’appuyer sur l’excellente puce Snapdragon 865. Ce processeur de Qualcomm est une des versions les plus rĂ©centes, il assure le bon fonctionnement gĂ©nĂ©ral du smartphone. L’expĂ©rience globale est très fluide et sans pĂ©riode de latence, mĂŞme quand vous jouez Ă des jeux mobiles ou que vous utilisez des applications de traitement d’images. Ce modèle tourne sous Oxygen OS, une surcouche Android aussi esthĂ©tique qu’efficace.

Le OnePlus 8T a aussi le mĂ©rite d’ĂŞtre compatible avec le rĂ©seau 5G, une option qui trouvera tout son intĂ©rĂŞt au fil du dĂ©ploiement de ce rĂ©seau sur le territoire français. Sinon, ce modèle est dotĂ© d’une batterie de 4 500 mAh et de la charge rapide 65W. C’est simple, vous pourrez tenir plus d’une journĂ©e et demie sans charge avec une utilisation classique. La charge rapide vous permet de retrouver plus de la moitiĂ© de l’autonomie en 15 minutes, c’est idĂ©al pour les utilisateurs les plus Ă©tourdis.

Voir l’offre AliExpress

L’offre photo est aussi une belle qualitĂ© du OnePlus 8T. En plus de la camĂ©ra avant, on retrouve un quadruple module photo avec un capteur principal de 48 Mpx. Le traitement des images a encore Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© par la marque pour un rĂ©sultat apprĂ©ciable. Celle-ci offre aussi diffĂ©rents modes de prises de vue qui sauront plaire Ă tous ceux qui apprĂ©cient l’image

Globalement, ce OnePlus 8T fait fort sur de nombreux points techniques — Ă l’exemple de l’autonomie, de l’offre photo ou du design gĂ©nĂ©ral. La marque confirme sa prĂ©sence sur le marchĂ© des smartphones premium avec ce modèle Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix, elle montre encore sa capacitĂ© Ă Ă©couter les retours des utilisateurs pour amĂ©liorer encore ses tĂ©lĂ©phones. Avec l’offre en cours, l’appareil chute sous la barre des 400 euros, aucun smartphone rival ne peut faire aussi bien pour un tel prix.

AliExpress se place en favori

AliExpress se place aisĂ©ment dans le top 5 des marchands en ligne en France, une place largement mĂ©ritĂ©e sur un secteur très concurrentiel. En effet, la plateforme est rĂ©putĂ©e pour ses offres sur les produits de marques asiatiques comme OnePlus ou encore Xiaomi. Sur le marchĂ©, personne ne peut faire aussi bien Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes, ce qui devrait encore renforcer l’attrait pour cet acteur de premier choix.

On rappelle que le OnePlus 8T est livrĂ© en 3 jours après la commande depuis en entrepĂ´t français, c’est aussi ce qui fait la force du marchand AliExpress — il possède plusieurs entrepĂ´ts sur le territoire. L’offre en cours se finit dès ce lundi soir Ă minuit, ce qui veut dire qu’il faut faire vite pour ĂŞtre certain d’en profiter. En plus, vous pouvez suivre le nombre d’unitĂ©s restantes directement sur le site marchand.

Si cette offre flash sur le OnePlus 8T est très agressive, elle se termine dans quelques heures à peine. Le nombre de coupons FRMAY018 reste aussi limité, il ne serait pas étonnant que les ruptures de stock arrivent avant la fin officielle de cette offre spéciale. Dans tous les cas, mieux vaut faire vite pour choisir cet excellent smartphone à prix réduit.

Pour accĂ©der au deal sur le OnePlus 8T, c’est par ici :

Voir l’offre AliExpress