Demon Slayer : L’opening de l’anime devient le titre le plus rentable de 2020 au Japon

Particulièrement populaire au Japon, le générique de l’anime Demon Slayer est devenu le titre musical le plus rentable de l’année 2020.

© Panini

On ne présente plus Demon Slayer. Publiée depuis 2016, la série a connu un énorme succès à travers le monde, et notamment dans son pays d’origine le Japon. Après une première parution dans le Weekly Shonen Jump et près de 150 millions d’exemplaires papier vendus à travers le monde, la série s’est offert une adaptation animée en 2019, ainsi que deux projets de jeux vidéo attendus pour cette année. De son côté, l’opening de la série, baptisé Gurenge et interprété par la chanteuse LiSA est devenu la chanson la plus rentable de l’année 2020 au Japon. L’annonce a été rendue publique il y a quelques jours par la JASRAC, l’Association japonaise pour les droits d’auteurs, compositeurs et éditeurs, qui a décerné le Gold Awards des 39e JASRAC Awards au titre sorti en 2019.

En France aussi, Demon Slayer est un succès

Si la série Demon Slayer est un véritable phénomène au Japon, elle est aussi très populaire en France. Le manga est réédité depuis septembre 2019 chez Panini Manga, et un long-métrage d’animation est actuellement diffusé au cinéma. Lancé en même temps que la réouverture des salles obscures le 19 mai dernier, Demon Slayer : Le train de l’infini marque la suite directe de la première saison animée, dans laquelle Tanjiro tente désespérément de trouver un remède pour sa sœur, transformée en démon après une attaque surnaturelle.

La saison 1 de l’anime Demon Slayer est accessible via la plateforme de SVOD Wakanim. Le film d’animation Dragon Slayer : Le train de l’infini est actuellement diffusé au cinéma. Depuis sa sortie en salle au Japon le 16 octobre dernier, le long-métrage est devenu le plus gros succès des box-offices du pays, avec plus de 28 millions d’entrées cumulées.