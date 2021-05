Détective Conan enquêtera pour la première fois au cinéma en France avec The Scarlet Bullet

Le plus petit des grands détectives revient cette semaine dans une enquête inédite au cinéma, baptisée The Scarlet Bullet.

Est-il vraiment nécessaire de présenter la série Détective Conan ? Après 27 ans, 98 volumes, 1 000 épisodes et 23 films d’animation, les aventures du détective Shinichi Kudo — transformé en enfant par l’Organisation des hommes en noir, sont devenues un classique de la culture manga, aussi bien au Japon qu’à l’international. Pour fêter la réouverture des salles obscures en France, Eurozoom présentera cette semaine mercredi 26 mai 2021 au cinéma, un nouveau long-métrage baptisé The Scarlet Bullet, mettant à l’honneur le personnage dans une enquête inédite.

Loin de Belka City, Conan, Ai Haibara et leurs amis devront mener l’enquête alors que Tokyo se prépare à accueillir les JSM (Jeux Sportifs Mondiaux). Pour fêter l’évènement, le Japon s’apprête à inaugurer le tout premier train à très grande vitesse, le “Japanese bullet”, sorte d’Hyperloop capable d’atteindre les 1000 km/h. Mais à quelques jours du lancement des JSM, d’étranges incidents ont lieu et des sponsors célèbres sont kidnappés. Aidé de ses alliés, Conan enquête et fait rapidement le lien entre cette mystérieuse affaire et des faits similaires survenus 15 ans plus tôt, lors des JSM de Boston.

Réunion de famille

Pour mener à bien son enquête, Conan ne sera heureusement pas seul. Il pourra en effet compter sur ses alliés de toujours, son amie Ran, le professeur Agasa, le commissaire Megure ainsi que sur Ayumi, Mitsuhiko et Genta, du club des Petits détectives. D’autres alliés le rejoindront aussi dans cette aventure inédite : Ai Haibara, une scientifique qui comme Shinichi, a pris l’apparence d’une enfant après avoir ingéré une dose d’APTX 4869, la famille Akai, ainsi qu’une unité d’intervention affiliée au FBI.

Si cette nouvelle enquête signe le vingt-quatrième long-métrage de Détective Conan, c’est la première fois qu’un film de la licence sera distribué au cinéma en France. Malgré des scénarios souvent alambiqués et des déductions pas toujours pertinentes, Détective Conan est une vraie madeleine de Proust, dont on apprécie les défauts autant que les nombreuses qualités. Le film sortira le 26 mai prochain en salles obscures. Rendez-vous très vite pour découvrir notre critique.