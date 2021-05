Bon plan Hostinger : jusqu’à 82% de remise sur les hébergements web

Hostinger propose actuellement de grosses réductions sur ses hébergements web (mutualisés, WordPress, VPS...). On vous présente les offres en cours.

Il existe énormément d’acteurs sur le marché de l’hébergement web… au point où il devient vraiment compliqué de distinguer le bon du moins bon. C’est un vrai problème car afin d’avoir un site Internet performant et stable, vous vous devez d’opter pour un hébergeur web de qualité. Pour vous aider dans vos recherches, nous vous proposons de découvrir l’offre promotionnelle actuellement en cours chez Hostinger, qui est l’un voire le meilleur hébergeur web francophone en 2021.

Hostinger : un hébergeur web pas cher et de bonne qualité

Hostinger est l’un des hébergeurs web les plus performants que nous avons eu l’occasion de tester jusqu’à présent. Cela explique d’ailleurs sa position dans le cadre de notre comparatif des meilleurs hébergements web français.

Bien qu’il ne soit pas un hébergeur web 100% français (mais plutôt européen), Hostinger dispose de datacenters un peu partout en Europe qui vont vous permettre de bénéficier d’excellentes performances et d’une stabilité digne de ce nom (proche des 100% grâce à leur certification Tier 3).

Si vous souhaitez retrouver plus d’informations à propos des temps de chargement que nous avons eu l’occasion d’observer via notre site de test, nous vous conseillons vivement de lire notre avis sur Hostinger.

L’hébergeur web a pas mal d’autres atouts à faire valoir. Par exemple, il ne lésine pas sur les fonctionnalités mises à disposition avec : un nom de domaine offert, des certificats SSL gratuits, un plugin de gestion de cache, des crédits utilisables pour réaliser une campagne Google Ads, la mise à disposition d’un CDN gratuitement (cela dépend du type d’hébergement que vous allez prendre)…

Et pour ce qui est de son support client, après plus d’une année d’utilisation intensive, il n’a jamais déçu. Grâce à une fonction de chat en ligne, il est possible d’obtenir une réponse rapide et en français. Le support client va être en mesure de vous répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, Hostinger met à disposition une base de connaissances conséquente regroupant pas mal de tutoriels, de guides, et de réponses à des questions couramment posées.

Des remises allant jusqu’à -82% sur ses hébergements web

Hostinger propose des réductions sur absolument tous ses hébergements web. Pour vous donner un aperçu rapide de ces dernières, voici ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre : jusqu’à -82% sur les hébergements WordPress, -70% sur les offres de mutualisés et VPS, ou encore jusqu’à -70% sur les hébergements Minecraft.

Pour avoir accès à ces réductions, vous devrez vous engager pour plusieurs années auprès de l’hébergeur. Sachez que rien ne vous y oblige mais que c’est le meilleur moyen afin de pouvoir profiter des prix les plus attractifs.

En vous engageant pour quatre années via l’hébergement mutualisé “Premium” de l’hébergeur, vous allez économiser au total plus de 211€.

Vous aurez en plus la possibilité de réaliser des économies supplémentaires en appliquant notre code promo Hostinger. Pour ce faire, avant de finaliser et payer votre commande d’hébergement, vous devrez renseigner le code JOURNALDUGEEK. Cela va vous octroyer 10% de remise supplémentaire. Ce n’est pas énorme mais c’est toujours bon à prendre, alors pensez-y.

Pour votre information, les hébergements web de Hostinger viennent avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.