Friends : l’épisode spécial sera diffusé sur TF1

Si on pouvait s’attendre à ce qu’HBO privilégie OCS pour diffuser son épisode spécial de Friends en France, c’est finalement la première chaîne qui aura l’exclusivité du contenu dans nos vertes contrées.

© HBO

17 ans après son clap de fin, Friends s’apprête à revenir sur nos écrans. La série iconique des années 90 sera au cœur d’une émission spéciale, qui réunira le casting original sur HBO Max. Le 27 mai prochain, le service SVOD diffusera Friends : The Reunion avec donc Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry et Lisa Kudrow. Des personnages secondaires devraient également passer une tête, comme l’actrice qui incarne l’irritante Janice ou encore Reeese Whitherspoon et Tom Selleck. Ils incarnaient respectivement la sœur de Rachel et l’ex de Monica.

Il ne s’agit pas là d’offrir un épisode inédit aux spectateurs, mais plutôt de revenir sur 10 ans de bons et loyaux services sur la chaîne entre 1994 et 2004. Ainsi, les amis new-yorkais devraient nous offrir des anecdotes inédites de tournage ou encore des réponses à des questions existentielles comme “Rachel et Ross étaient-ils en break ?”. L’émission produite par Warner Bros depuis les studios de Burbank accueillera aussi plusieurs personnalités publiques comme David Beckham, Justin Bieber, BTS ou encore James Corden. Lady Gaga et Kit Harington devraient aussi faire une apparition.

Une diffusion très prochainement sur TF1

Si on pouvait s’attendre à ce que cet épisode spécial soit diffusé sur OCS en France, comme toutes les séries HBO avant lui, c’est finalement TF1 qui aura l’exclusivité en France. Dans un communiqué, la chaîne française ne précise en revanche pas quand cette diffusion aura lieu. Elle indique simplement que l’émission arrivera très prochainement. Elle sera ensuite disponible sur Salto, service de streaming des différents groupes de télévision française.