J.J. Abrams confirme que le film Portal ne s’est pas volatilisé

Les films Portal et Half-Life verront bien le jour selon J.J. Abrams, qui a expliqué que le script était en cours d’écriture.

© Valve

Selon des informations relayées par IGN, J.J. Abrams a enfin donné des nouvelles du film inspiré du jeu Portal. Celui-ci serait toujours en cours de préparation et le script est actuellement en train d’être écrit. La première fois que nous avions eu des nouvelles de ce film, c’était en 2013. Depuis 8 ans, peu d’informations ont été communiquées à son sujet ou son état d’avancement. C’est pourquoi bon nombre de personnes pensaient que le projet avait été avorté, surtout depuis le début de la pandémie qui a sérieusement affaibli l’industrie cinématographique.

C’est en route… mais pas pour tout de suite

Cependant, il n’en était rien et J.J. Abrams vient de rassurer tous ceux qui pensaient le contraire. C’est aussi le cas du film prévu sur le jeu Half-Life, qui a lui-même inspiré les jeux Portal. Malgré ces bonnes nouvelles, il semblerait que le développement des deux films en soit toujours à un stade embryonnaire. Cela signifie qu’il risque de se passer encore quelques années avant que l’on puisse aller les voir dans nos salles obscures. Ceci dit, rien n’est joué pour l’instant et seul le temps nous tiendra informé de l’avancement de ces projets. De plus, on peut s’attendre à une période conséquente entre le moment de la fin du tournage, qui n’a même pas encore commencé, et la sortie du film puisqu’une bonne partie des effets spéciaux devront être ajoutés en post-production.

Il est bon de rappeler que ce ne sont pas les seules productions cinématographiques dérivées de jeux que l’on attend. Le film Borderlands est également encore en préparation, ainsi que la série inspirée de The Last of Us. Plus récemment, le film Army of the Dead, tiré du jeu éponyme, est sorti sur Netflix et lui aussi a connu une grande période de développement. En effet, il avait été annoncé en 2007, soit près de 13 ans en arrière.