Xiaomi Mi 10T : attention, vous n’avez que 4 jours pour sauter sur ces offres imbattables

Le Xiaomi Mi 10T profite de plusieurs promotions chez SFR, qui le font même tomber à seulement 1 euro dans certaines conditions. Dépêchez-vous, cela ne durera pas longtemps.

Comme souvent chez Xiaomi, le Mi 10T est un smartphone à l’excellent rapport qualité-prix. Il reste donc au demeurant un téléphone particulièrement recommandable, mais quand il est en promotion, il devient tout simplement un immanquable. C’est exactement ce qu’il se passe en ce moment sur la boutique de SFR. L’opérateur propose en ce moment une réduction immédiate conjointement à une offre de remboursement de 50 euros sur le smartphone. C’est déjà bien, mais mieux encore, SFR vous permet même de vous l’offrir pour seulement 1 euro. Voici comment faire.

80 euros de réduction sur le Xiaomi Mi 10T

Lancé à 429 euros, le Xiaomi Mi 10T tombe à seulement 349 euros ce 25 mai. C’est donc 80 euros de réduction grâce à une double remise. SFR réduit le prix du smartphone de 30 euros. Il est ainsi affiché à 399 euros dans la boutique de l’opérateur. À ce prix s’ajoute une offre de remboursement (ODR) de 50 euros pour un prix final de 349 euros. C’est l’un des meilleurs prix jamais constatés pour le smartphone de Xiaomi.

Pour rappel, le fonctionnement d’une offre de remboursement est très simple. Pour résumer, c’est une réduction à postériori de l’achat. Comme son nom l’indique, vous êtes remboursée de façon différée du montant de l’offre. 50 euros en l’occurrence. Afin de valider le remboursement, il faudra remplir ce formulaire avec toutes les informations demandées une fois le produit reçu.

Ces promotions s’appliquent sur la boutique de SFR, mais vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait pour en profiter. Vous pouvez tout simplement acheter le téléphone “nu” et débloqué pour tous les opérateurs. Il suffira d’insérer votre carte SIM pour profiter de votre nouveau téléphone. En revanche, si vous souhaitez faire encore baisser le prix du smartphone, vous pouvez souscrire conjointement à un forfait pour profiter de l’excellente offre de SFR.

Le Xiaomi Mi 10T à 1 euro chez SFR

SFR va encore plus loin dans les promotions sur le Xiaomi Mi 10T : vous pouvez l’acheter pour 1 euro seulement en souscrivant au forfait SFR 80 Go ou au forfait 120 Go. Deux options pour convenir à vos besoins. Contrairement à ce que l’on a l’habitude de voir, il n’y a pas de supplément à payer mensuellement pour le smartphone. Vous ne payez que 1 euro (après remboursement de 50 euros) pour le smartphone si vous souscrivez à un forfait. Tout simplement.

Ces forfaits de SFR sont particulièrement complets et adaptés au Mi 10T. Ils incluent les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Vous profitez également des MMS illimités vers la France métropolitaine. Dans l’Union européenne, vous avez les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Le forfait 120 Go donne donc 120 Go de données en France et en 5G ainsi que 100 Go dans l’UE. Dans le cadre du forfait 80 Go, l’enveloppe vaut pour la France et l’Union européenne, tout simplement. Rappelons que l’Union européenne s’entend ici au sens large, avec la Suisse et Andorre (et le Royaume-Uni).

Ces deux forfaits sont de plus proposés à tarifs préférentiels pendant 12 mois. Comptez 30 euros par mois pendant 12 mois puis 45 pour le forfait 80 Go. Le forfait 120 Go est quant à lui à 35 euros par mois pendant un an puis 50 euros par mois. Rappelons que ce dernier est compatible 5G pour pouvoir profiter de la norme dès qu’elle sera disponible près de chez vous.

Le Xiaomi Mi 10T : tout d’un haut de gamme à prix canon

Mais au fait, pourquoi le Xiaomi Mi 10T est-il si recommandable ? Comme avec son prédécesseur Mi 9T, avec le Mi 10T Xiaomi a (encore) réussi le tour de force de proposer un smartphone digne des terminaux haut de gamme à un tarif défiant toute concurrence… et encore plus avec ces promotions chez SFR et RED. Il suffit de lire sa fiche technique pour s’en rendre compte.

Cela commence avec un très puissant processeur Qualcomm, le Snapdragon 865. Lancée en 2020, le processeur est longtemps resté le plus performant du marché avant d’être remplacé par un nouveau modèle en 2021, mais il n’y a pas de soucis à se faire. Le 865 faisait tout, et plus que tout, l’année dernière, c’est toujours le cas aujourd’hui. Vous pourrez bien évidemment effectuer toutes les tâches du quotidien avec et jouer dans les meilleures conditions graphiques à des jeux en 3D, sans aucun problème. La puce est par ailleurs compatible 5G, un gage de longévité pour le smartphone.

Toute cette puissance sera d’autant plus utile que l’écran DotDisplay de Xiaomi possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il fallait donc pouvoir délivrer autant d’images par seconde pour obtenir des animations parfaitement fluides. C’est un vrai gain de confort lorsque l’on consulte du contenu. Ce dernier sera d’ailleurs sublimé par cette dalle qui s’étale sur 6,67 pouces. Une diagonale très confortable pour les films et les séries qui profiteront également de la prise en charge du HDR 10 par l’écran.

La partie photo n’est pas en reste avec un trio de capteur. Le principal capture les images en 64 mégapixels (mpx) et le second, ultra grand-angle, le fait en 13 mpx. Vous aurez enfin un capteur macro de 5 mpx pour faire de magnifiques gros plans. À eux trois, ils offrent une polyvalence totale. Peu importe le sujet de votre photo, vous trouverez le capteur adéquat. Vous pourrez de plus vous amuser avec les différents modes photos, et aussi le mode “dual vidéo” qui permet de filmer avec le capteur avant et le capteur arrière en même temps. Avis à ceux qui aiment Vlogger.

Il est aussi important de relever les efforts de Xiaomi sur la batterie. Avec sa capacité de 5000 mAh, elle vous permettra de passer votre journée sans vous soucier de la batterie pour la soirée. Les plus économes pourront même rester deux jours sans toucher à leur chargeur. Ce dernier rechargera de plus rapidement les accumulateurs grâce à la charge rapide 33W. Bref, le Xiaomi Mi 10T a vraiment tout ce qu’il faut, là où il faut et au meilleur prix, surtout grâce à ces multiples promotions disponibles chez SFR et RED by SFR. Elles ne seront disponibles que jusqu’au 31 mai, on vous conseille donc de faire vite pour ne pas passer à côté.

