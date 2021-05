Henry Cavill en discussion pour rejoindre le casting du reboot d’Highlander

Henry Cavill va devenir un Prince de l’univers. L’acteur britannique serait en discussion avec Lionsgate pour incarner un Highlander dans le reboot du film de 1986.

© Netflix

Henry Cavill va-t-il incarner un nouvel immortel ? Après Geralt of Rivia dans The Witcher et Superman dans Man of Steel, l’acteur britannique pourrait faire une incursion dans l’univers d’Highlander. Selon Deadline, il serait en discussion avec Lionsgate pour le reboot du film de 1986. Si le projet est encore très mystérieux, on sait déjà que c’est Kerry Williamson qui sera à l’écriture du long-métrage. Elle a notamment travaillé sur le film de Tommy Wirkola : Seven Sisters. La réalisation sera assurée par Chad Stahelski, réalisateur de John Wick. Pour le reste du casting, Lionsgate n’a pas encore donné de détail.

Côté intrigue aussi, il faudra sans doute patienter un peu. On peut néanmoins s’attendre à retrouver quelques éléments du film de Russel Mulcahy. Avec Christophe Lambert dans le rôle-titre, Highlander suivait les aventures de Connor McLeod, un guerrier immortel. Depuis 400 ans, il traverse les âges et affronte d’autres guerriers aux capacités extraordinaires dans le but de remporter le prix, un pouvoir donné au dernier guerrier immortel. Mais il n’est pas le seul à convoiter ce don, et va devoir terrasser un nouvel ennemi parmi les plus puissants : Le Kurgan. Malgré un succès plutôt discret au box-office, Highlander a su se forger une réputation au fil des années. Une série avec Adrian Paul avait d’ailleurs été diffusée entre 1992 et 1998. Elle était cette fois-ci consacrée au cousin de Connor, Duncan McLeod.

Reste à voir désormais si ce nouveau film choisira de repenser intégralement l’univers, en centrant son intrigue sur un nouvel immortel ou s’il s’agira de consacrer une nouvelle aventure à Connor McLeod. Pour l’instant, Adrian Paul et Christophe Lambert ne sont pas annoncés au casting. Mais le film voulant jouer sur la nostalgie des années 80, on ne serait pas étonnés de les voir passer une petite tête ici et là. On espère également que Chad Stahelski ne fera pas l’impasse sur la discographie de Queen, qui avait fait les belles heures de la saga avec son titre “Princes of The Universe”.

En attendant de le découvrir dans la peau d’un immortel, on pourra retrouver Henry Cavill dans la seconde saison de The Witcher et dans le deuxième opus de Enola Holmes sur Netflix.