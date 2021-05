Bon plan : l’excellent VPN NordVPN sabre ses prix pour les French Days

Grâce aux VPN, vous n’aurez plus rien à craindre en ligne, en particulier avec NordVPN et cette promotion exceptionnelle.

Nous vivons une époque où Internet est présent dans toutes les sphères de notre vie. Mais l’aspect pratique de ce mode de fonctionnement ne doit pas vous faire oublier que des risques sont présents. Alors, pour éviter d’être la cible de pirates informatiques ou de logiciels malveillants, vous pouvez choisir de vous équiper d’un VPN.

Ces logiciels chiffrent vos données de navigation (dont vos coordonnées bancaires, par exemple) et camouflent votre adresse IP. Ainsi, ils protègent vos informations sensibles et votre identité. Si vous avez déjà fait quelques recherches à ce sujet, vous devez connaître le fournisseur NordVPN. Sinon, vous pouvez lire notre avis NordVPN ici.

Ce dernier est très performant et vous propose actuellement une réduction immédiate de 65% sur son abonnement deux ans. Pour en profiter c’est par ici :

Les avantages à choisir NordVPN

Si NordVPN compte parmi les logiciels les plus qualitatifs disponibles actuellement, c’est que sa compétence est irréprochable. En effet, pour ce qui est de votre sécurité en ligne, NordVPN s’occupe de chiffrer vos informations de navigation selon une norme avancée reconnue et largement utilisée (AES-256) afin que vous n’ayez rien à craindre.

De la même façon, ce VPN masque votre adresse IP sans manifester aucune fuite DNS, ce qui est un très bon point. Ainsi, vous allez pouvoir naviguer librement et ce, de manière totalement anonyme. Cela peut être très appréciable dans le domaine du torrenting, ou encore du streaming.

Au sujet du streaming, sachez d’ailleurs que NordVPN dispose de plus de 5 300 serveurs dans 59 pays. Cela va vous permettre de débloquer les catalogues étrangers de Netflix et de contourner une multitude de géo-blocages. De cette façon, vous pourrez accéder aux sites et aux contenus du monde entier où que vous soyez, mais aussi d’outrepasser la censure numérique chinoise – le tout sans aucune limite de bande passante.

Enfin, sachez que l’application fournie par NordVPN est très agréable à utiliser et qu’elle est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS, Linux). Avec un seul compte, vous pourrez connecter 6 appareils en même temps et vous aurez accès à un support client de qualité, joignable 24h/24 et 7j/7.

La réduction NordVPN : -65% sur l’abonnement de 2 ans

Si vous souhaitez profiter des services de NordVPN, vous tombez bien car ils sont en ce moment accessibles à petit prix grâce à une promotion exceptionnelle. Cette dernière s’applique à l’abonnement de deux ans proposé par NordVPN et représente une réduction immédiate de 65%.

De cette façon, NordVPN ne vous coûtera que 3,30€ par mois contre 9,56€ comme en temps normal. Chaque mois, ce sont ainsi plus de 6,50€ que vous allez pouvoir économiser, et donc, sur la durée totale de votre engagement, cette économie s’élèvera à plus de 150€.

Cette offre vaut donc clairement le détour, d’autant plus que NordVPN met tout en œuvre pour vous aider à sauter le pas. En effet, ce logiciel vous propose une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours.

De quoi vous lancer sans stress, puisque vous serez intégralement remboursé de votre dépense si jamais vous ne voulez pas continuer au-delà de cette période. Alors, qu’attendez-vous pour profiter de cette réduction NordVPN ?

