French Days : le Samsung Galaxy S21 sacrifié sur le store officiel

Vous avez une opportunité unique de saisir un Samsung Galaxy S21 à un tarif avantageux. La boutique officielle vous donne des arguments forts pour acquérir ce dernier modèle de smartphone haut de gamme.

© Samsung

Les Samsung Galaxy S21 sont parfois victimes de leur succès, il arrive souvent que ces nouveaux smartphones premium soient en rupture de stock. Heureusement, ils sont encore disponibles à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Mais en plus, la marque coréenne a décidé de mettre en avant une offre pour les French Days. Celle-ci peut vous permettre de réaliser des économies plusieurs centaines d’euros sur votre prochain téléphone.

Cette nouvelle gamme se décompose en 3 modèles : les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Comme la génération précédente, celle-ci comprend exclusivement des téléphones haut de gamme. Samsung s’appuie sur ses compétences et son statut de vendeur n°1 de smartphones dans le monde, le résultat est à la hauteur.

Pour voir les offres sur le site officiel de Samsung, c’est par ici :

Voir les French Days Samsung

La boutique officielle dévoile plusieurs avantages qui concernent les Samsung Galaxy S21, ils peuvent varier selon le modèle. Dans tous les cas, vous avez droit à une paire de Galaxy Buds Live offerte si vous prenez l’un de ces modèles. Vous pouvez aussi bénéficier des Galaxy S21+ et S21 Ultra en version 256 Go au prix du 128 Go, soit une économie immédiate de 50 euros (pour plus d’espace). Il existe des arguments en plus, nous allons entrer dans le détail plus bas. Dans tous les cas, vous êtes assuré de réaliser des économies intéressantes sur le modèle de votre choix.

Pourquoi faut-il sauter sur l’offre ?

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont 3 appareils haut de gamme qui composent la dernière génération de smartphones premium de la marque. Ils offrent tous une excellente mise à jour de la gamme passée au point de se hisser parmi les téléphones les plus puissants au monde en 2021. Ceux-ci ont à peine 6 mois sur le marché, mais ils sont déjà prisés par les utilisateurs, cette offre est une opportunité pour faire une excellente affaire (et des économies).

Le premier avantage mis en avant par le site officiel concerne tous les Samsung Galaxy S21 — peu importe le modèle ou le coloris. Si vous prenez un de ces smartphones, vous recevez gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Live. Très prisé, ce modèle d’une valeur de 169 euros profite de la réduction de bruit active et d’autres fonctionnalités premium. Il est possible de choisir le coloris des écouteurs une fois que vous avez ajouté le téléphone au panier.

Samsung ne s’arrête pas là, il propose un deuxième avantage qui vise les Galaxy S21+ et S21 Ultra. Dans le cas où vous prenez ces smartphones en version 256 Go, leur prix chutera au niveau de celui des modèles avec 128 Go de stockage : la remise est de 50 euros. C’est idéal pour profiter d’une plus large capacité de mémoire tout en faisant des économies. Cette offre concerne les coloris exclusifs disponibles sur la boutique Samsung.

Voir les French Days Samsung

Peu importe le Samsung Galaxy S21, vous bénéficiez de 100 euros de bonus à la reprise de votre smartphone. Cette somme s’additionne au montant de base, ce qui veut dire que les économies à réaliser peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros selon le téléphone que vous allez rendre via le site officiel.

Si vous souhaitez louer votre Samsung Galaxy S21 avec le programme de location Up2You, Samsung vous offre 80 euros sur le premier versement avec le code MAI80. Cela peut aussi se présenter comme une très bonne option, toutes les conditions sont indiquées en détail sur le site du coréen.

Enfin, la boutique officielle vous permet aussi de cumuler 5% en points Samsung Rewards à l’achat d’un téléphone Galaxy S21 (tous modèles confondus). Vous pouvez ensuite réutiliser ce montant sur le site, que ce soit pour acheter une coque ou un autre accessoire pour votre nouvel appareil. Autant dire que la somme de tous ces avantages est une occasion de passer le cap.

Les puissants Galaxy S21 aux French Days

La boutique officielle fait très fort pour cette nouvelle édition des French Days. Ces avantages vous offrent la possibilité de faire des centaines d’euros d’économies à l’achat d’un Samsung Galaxy S21. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel afin de découvrir plus simplement les avantages auxquels vous pouvez avoir droit selon le modèle qui vous séduit. Certaines offres vont disparaitre sous peu, n’attendez pas qu’elles prennent fin.

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra composent une gamme premium de smartphones, mais ces modèles ont quelques petites différences. Pour parler des ressemblances, dans un premier temps, il faut rappeler que toute la génération est dotée d’un processeur Exynos 2100. C’est l’une des puces les plus puissantes au monde et elle assure le fonctionnement des téléphones. Vous pouvez jouer à vos jeux sans latence, mais aussi profiter d’un meilleur traitement des images. Celle-ci se charge aussi d’optimiser la batterie pour qu’elle dure plus longtemps.

D’autre part, les Galaxy S21 sont tous compatibles avec le réseau 5G qui est en cours de déploiement sur le territoire français. C’est parfait pour ne pas avoir à changer de téléphone afin de profiter d’un réseau plus rapide quand ce dernier débarquera dans votre région géographique. Vous aurez de suite droit à cette nouveauté — peu importe le modèle.

Toute la gamme est équipée d’écrans OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Toutefois, la taille varie selon le modèle, elle est de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. La charge rapide est assurée sur la totalité de ces modèles et les batteries sont respectivement de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh.

Si vous optez pour un Samsung Galaxy S21 sur le site officiel, vous avez jusqu’à 14 jours pour changer d’avis — une politique de retour qui s’applique pendant les French Days, mais aussi le reste du temps. Ce délai vous permet de renvoyer le smartphone gratuitement afin de vous faire rembourser, c’est un filet de sécurité lors de votre achat en ligne. Attention aux ruptures de stock, elles vont arriver très vite.

Pour accéder aux offres sur le site officiel Samsung, c’est ici :

Voir les French Days Samsung