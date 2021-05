Bon plan : le prix du Redmi Note 10 est sacrifié pour les French Days 🔥

Vous cherchez le meilleur rapport qualité prix pour un smartphone ? Le Redmi Note 10 est probablement sur la plus haute marche du podium. Avec l'offre mise en avant par AliExpress pour les French Days, vous avez un prix absolument fou.

© Xiaomi

Les plateformes marchandes attendent les French Days avec impatience. Après avoir Ă©tĂ© reportĂ©e d’un mois, cette opĂ©ration est un moment que des millions de français attendent pour faire de bonnes affaires. Le Redmi Note 10 qui est Ă prix (ultra) rĂ©duit sur AliExpress en est le meilleur exemple.

Ce smartphone entrée de gamme figure parmi les meilleures ventes de smartphones sur tous les sites marchands (dont beaucoup sont en rupture). Avec la remise du moment, ce Redmi Note 10 est à un prix imbattable. On ne peut que vous conseiller de sauter très vite sur cette affaire : il chute à 148€ au lieu de 199€ grâce au code SUPERDEALS15 et à la remise affichée.

Voir l’offre sur AliExpress

Le Redmi Note 10 est un smartphone d’entrĂ©e de gamme dĂ©voilĂ© par Xiaomi en mars 2021. Il fait partie d’une gamme très apprĂ©ciĂ©e par le public en raison de son tarif accessible (mĂŞme sans remise) sachant qu’il n’en oublie pas pour autant les points essentiels pour un tĂ©lĂ©phone. Le modèle n’a jamais eu droit Ă un tel prix depuis sa sortie, cette offre flash sur AliExpress va ĂŞtre prise d’assaut. Vous pouvez suivre le nombre d’unitĂ©s restant directement sur le site marchand, celui-ci ne cesse de baisser depuis la mise en ligne de la promotion.

Si vous prenez le Redmi Note 10 sur AliExpress, vous recevrez votre smartphone dans les 3 jours qui suivent votre commande. Le marchand dispose d’entrepĂ´ts en France et en Europe, ce qui permet une livraison rapide et sans frais supplĂ©mentaires (la TVA est incluse). Sinon, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une politique de retour qui s’Ă©tend sur 20 jours après la rĂ©ception du produit, cela vous laisse la possibilitĂ© de retourner le produit gratuitement pendant cette pĂ©riode dans le cas oĂą vous n’ĂŞtes pas convaincu. En cas de renvoi, vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©.

Pourquoi craquer pour le Redmi Note 10 ?

Redmi est une marque officialisĂ©e par Xiaomi il y a quelques annĂ©es maintenant. Tout le but du constructeur Ă©tait de se faire une place de choix sur le marchĂ© mondial des smartphones d’entrĂ©e de gamme. C’est chose faite, au point que plus de 200 millions de Redmi ont Ă©tĂ© vendus sur la planète. Le Redmi Note 10 est le modèle le plus rĂ©cent de cette marque, il prĂ©sente d’excellentes mises Ă jour de la version antĂ©rieure dĂ©jĂ très populaire auprès du public.

Le Redmi Note 10 a le mĂ©rite d’emprunter un design simple pour un rendu moderne, la prise en main est apprĂ©ciable. La marque a dotĂ© le smartphone d’un Ă©cran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces, elle a Ă©galement choisi de placer la camĂ©ra selfie directement dans la dalle avant pour un gain de place non nĂ©gligeable. C’est un bon choix par rapport Ă certains modèles qui ont encore une encoche de grande taille. Un capteur d’empreinte digitale placĂ©e sur la tranche du tĂ©lĂ©phone permet de dĂ©verrouiller l’appareil de manière intuitive (en plus du code habituel).

Xiaomi a Ă©quipĂ© le Redmi Note 10 d’une puce Snapdragon 678, c’est elle qui fait tourner le smartphone sans latence. Ce n’est pas le processeur le plus puissant de Qualcomm, mais il convient parfaitement Ă un usage pour le quotidien. Il permet une expĂ©rience fluide et efficace Ă la navigation sur vos applications mobiles favorites.

Voir l’offre sur AliExpress

En termes d’image, le Redmi Note 10 s’illustre dans sa catĂ©gorie, il fait beaucoup mieux que de nombreux smartphones proposĂ©s au mĂŞme prix. Il a droit Ă un quadruple module photo avec un capteur principal de 48 Mpx pour une camĂ©ra selfie de 13 Mpx. Si la qualitĂ© et le traitement des images ne sont logiquement pas au niveau des derniers smartphones premium de Samsung, le rĂ©sultat est très convaincant pour un tarif aussi accessible.

Le Redmi Note 10 a un autre avantage Ă prendre en compte : l’autonomie. Sous le capot, il cache une batterie puissante de 5 000 mAh, c’est mieux que certains smartphones premium disponibles sur le marchĂ©. Dans les faits, vous pouvez utiliser le tĂ©lĂ©phone jusqu’Ă deux jours sans avoir Ă le charger avec une utilisation classique. En plus, la charge rapide 33W vous permet de retrouver plus de la moitiĂ© de l’autonomie en seulement 30 minutes. C’est un des gros points forts de ce modèle qui avance toutes les qualitĂ©s recherchĂ©es pour un smartphone destinĂ© au quotidien.

Une offre flash à découvrir sur AliExpress

AliExpress profite de son statut de poids lourd sur le marchĂ© du e-commerce pour dĂ©voiler des offres choc pour les French Days, Ă l’instar de ce deal sur le Redmi Note 10. Le marchand est rĂ©putĂ© pour ses excellents prix sur les produits de marques asiatiques et il ne déçoit pas – encore une fois. On n’a vu nulle part ailleurs chez la concurrence un tarif aussi compĂ©titif.

Si les French Days s’Ă©talent sur quelques jours, la vente Ă©clair sur le Redmi Note 10 ne durera pas pendant toute l’opĂ©ration. Le nombre d’exemplaires et de coupons reste limitĂ© sur le site marchand, ils peuvent disparaĂ®tre Ă tout moment. Les unitĂ©s restantes sont affichĂ©es de façon transparente, il n’y en a dĂ©jĂ plus beaucoup Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes. Dans quelques heures, les stocks pourraient bien ĂŞtre totalement vides.

Le Redmi Note 10 a beau ĂŞtre rĂ©cent, il s’illustre dĂ©jĂ Ă la perfection dans la catĂ©gorie des smartphones d’entrĂ©e de gamme. Xiaomi a su reproduire le succès de son prĂ©dĂ©cesseur en proposant une excellente mise Ă jour, le rapport qualitĂ©-prix est encore plus compĂ©titif avec cette offre sur AliExpress. Pensez Ă faire vite pour ĂŞtre certain de profiter de votre nouveau smartphone Ă tarif rĂ©duit.

Pour accĂ©der Ă cette offre sur le Redmi Note 10, c’est ici :

Voir l’offre AliExpress