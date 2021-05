L’USB-C monte à 240W pour les gouverner tous

L’USB-IF vient d’annoncer une nouvelle révision pour l’USB-C, qui pourra prochainement accueillir jusqu’à 240W de puissance.

© Marcus Urbenz / Unsplash

L’USB-C poursuit tranquillement son chemin, en quête de remplacer totalement l’antique USB-A dans nombre de machines, notamment chez Apple dont les MacBook sont pourvus exclusivement de cette connectique depuis plusieurs années (mais cela pourrait prochainement changer). Maintenant qu’il commence enfin à se généraliser sur ordinateur, et qu’il est quasiment exclusivement utilisé dans le monde des appareils mobiles, l’USB-C s’apprête à passer la seconde.

240W, pour alimenter même les appareils les plus gourmands

Si, jusqu’à présent, l’USB-C est limité à une puissance maximale de 100W, la connectique va prochainement entrer dans sa « révision 2.1 », comme l’annonce le Forum des développeurs USB (USB-IF) en présentant la norme Extended Power Range (EPR).

De ce fait, l’USB-C pourra désormais monter jusqu’à 240W, soit plus du double de la puissance actuelle. Cela permettrait un nouvel éventail d’usages, à commencer par l’alimentation des tours d’ordinateurs, qui ne peuvent actuellement se contenter de 100W et dispose d’un connecteur traditionnel pour cela, ou encore les machines portables pour gamers, elles aussi très consommatrices en énergie. Ainsi, l’USB-C pourra gagner davantage de terrain encore et réellement s’approcher du câble unique et universel dont il incarne la promesse depuis ses débuts.

Pour profiter de cette puissance accrue, il faudra néanmoins s’assurer de disposer du matériel compatible avec l’Extended Power Range, dont le sigle spécifique sera justement apposé sur les accessoires et chargeurs compatibles pour mieux s’y retrouver.