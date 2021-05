Basique mais suffisant, le répéteur Wi-Fi Xiaomi est à 10 euros

Besoin d'un répéteur Wi-Fi simple pour un usage basique ? Ce répéteur Xiaomi à 10 euros est probablement ce qu'il vous faut.

Pour 10 euros, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Ceci étant dit, une fois que l’on a compris cela, que le Mi Wi-Fi Range Extender Pro, est un répéteur Wi-Fi de Xiaomi qui n’offre que des fonctionnalités basiques et que l’on n’attend pas de lui des merveilles, il se révèle être intéressant. En réalité, c’est juste un moyen simple et très peu coûteux d’amener le Wi-Fi là où en a besoin pour des usages courants comme le streaming vidéo ou simplement surfer sur le web. Son débit théorique de 300 Mb/s est suffisant pour ces usages.

Avec lui, vous ne pourrez probablement pas jouer dans des conditions idéales ou télécharger d’énormes fichiers, mais pour 10 euros vous pouvez amener simplement le Wi-Fi dans votre chambre ou la chambre d’ami pour pouvoir pianoter tranquillement dans son lit. Vous le trouverez à 10 euros chez Aliexpress et comme il s’agit d’un modèle importé, mais en version internationale, il faudra bien veiller à choisir la version avec un adaptateur pour les prises électriques européennes sur la page produit du marchand chinois. Le produit sera expédié de Chine, prévoyez donc tout de même un peu d’attente.

Achetez ce répéteur Wi-Fi Xiaomi pour 10€

Le répéteur Wi-Fi qui suffit

Ce routeur offre des caractéristiques techniques basiques 2020, la raison principale est qu’il ne fournit qu’un Wi-Fi “n” en 2,4 GHz. La plupart du matériel Wi-Fi contemporain offre la norme “ac” voire l’encore plus récente “ax”, aussi connue sur le nom de Wi-Fi 6 selon la nouvelle nomenclature. Pour reprendre cette dernière, ce répéteur Xiaomi offre donc du Wi-Fi 4. C’est un peu daté en 2021, mais rassurez-vous, en matière de Wi-Fi “qui peut le plus peut le moins”, vous pourrez donc y connecter tous les appareils récents.

L’ancienne norme offre des débits théoriques de 300 Mb/s. Cela veut dire que si vous possédez une solide connexion fibre, à 1 Gb/s, il ne sera pas en mesure de renvoyer la totalité de votre débit. Mais si vous achetez un répéteur Wi-Fi, c’est sans doute parce que vous captez mal le réseau à un endroit… et donc que votre débit n’est pas de 300 Mb/s. Avec ses caractéristiques techniques basiques, ce répéteur n’est pas spécialement conçu pour des usages avancés de toute façon, l’idée est surtout d’amener le Wi-Fi là où il ne passe pas pour surfer ou regarder du contenu. Pour cela, il sera largement suffisant.

Comme nous le disions plus haut, il est surtout pensé pour amener le réseau dans des coins reculé de votre logement dans lesquels vous ne cherchez pas spécialement la performance. On pense par exemple à des combles aménagés, une chambre d’ami, un garage ou même une salle de bain si vous aimez utiliser votre téléphone ou tablette dans la baignoire. Si vous pensez vous y connecter pour jouer en ligne à des jeux compétitifs, on vous conseille de passer de votre chemin et d’opter pour une solution plus robuste et performante.

Le paramétrage est relativement aisé et passe par une appli mobile disponible en Anglais. Ce sera plus simple si vous parlez la langue de Shakespeare, même si c’est clair dans l’ensemble. Avant de procéder à l’installation dans votre logement, rappelez-vous toutefois d’une chose importante : un répéteur ne peut répéter que ce qu’il reçoit, il ne faut pas donc pas le placer directement dans la pièce où l’on capte pas ou mal, mais juste avant pour relayer le signal d’origine avant qu’il ne soit trop atténué par la distance.

