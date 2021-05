Box internet : vous ne rêvez pas, la fibre SFR tombe à 10€ 🔥

Vous en avez marre de payer une fortune pour votre box internet ? Vous cherchez un produit qui soit fiable, pas cher et souple ? En ce moment, un opérateur se distingue avec une offre XXL sur la fibre.

© SFR

À l’occasion de l’opération Mes jours Fibre, SFR prolonge son offre XXL sur sa box Internet. Si vous cherchez une box qui vous offre un bon débit pour le Wi-Fi, un numéro de téléphone avec des appels illimités et même une offre TV, la formule SFR Fibre est une vraie pépite.

Dans le détail, cette box internet comprend la fibre avec le très haut débit (500 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes (FR et 110 destinations) mais également 160 chaines TV avec un décodeur. Le tout est proposé à seulement 10 euros par mois au lieu de 38 euros, soit presque 75% de remise immédiate. On n’a encore jamais vu mieux chez SFR.

Pour voir son offre, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

Avec cette offre, la box Internet de SFR tombe à 120 euros pour la première année pour une formule triple-play très complète. Il s’agit d’une des meilleures offres disponibles sur le marché dans les 5 dernières années. En plus, le fournisseur peut prendre en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation si vous venez de la concurrence. En France, les frais sont toujours inférieurs à ce montant, vous allez donc avoir une transition gratuite.

Une box Internet à 120 euros pour un an

SFR se place aisément sur le podium de notre comparatif des meilleures box internet grâce à des offres de premier choix. Le fournisseur sait mettre en avant des formules qui restent accessibles tout en proposant de belles caractéristiques. À ce stade, il propose même des abonnements plus avantageux que RED by SFR, qui est pourtant la filiale plus low-cost du même groupe.

Le fournisseur SFR va très facilement conquérir des milliers de nouveaux clients avec cette box Internet à 10 euros par mois. Bouygues Telecom et Orange ont du mal à rivaliser face à cette promotion folle, ils n’arrivent clairement pas à sa hauteur.

Si vous prenez cet abonnement, pensez à vérifier votre éligibilité à la fibre sur le site du fournisseur. Il suffit d’indiquer votre adresse pour confirmer que c’est bel et bien le cas. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, vous avez une box internet SFR en ADSL qui est aussi à 10 euros par mois. Ça reste très intéressant (surtout si on la compare à la concurrence), mais le débit sera bien plus limité.

Cette box Internet a beau être à petit prix, elle a le mérite de proposer les caractéristiques de produits plus premium. Si elle revient à 10 euros par mois, elle reste plus rapide que la majorité des offres de concurrents qui restent aussi plus onéreuses. Les formules Bbox Fit se limitent à 300 Mb/s tandis que le débit est de 400 Mb/s pour la Livebox Orange.

En comparaison, la box Internet de SFR dispose d’une vitesse de 500 Mb/s en téléchargement (et 50 Mb/s en envoi). Autant dire que c’est plus que les rivaux du fournisseur présents sur le même créneau. Sinon, vous pouvez aussi choisir la formule Box 8 pour aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement — mais aussi bénéficier d’un boîtier et d’un décodeur un peu plus puissant. Ce dernier intègre la compatibilité avec le 4K HDR et la qualité sonore Dolby Atmos.

Voir l’offre Fibre SFR

Choisir votre box Internet chez SFR

SFR a contribué à simplifier le marché des box Internet en proposant des offres plus transparentes et plus simples à comprendre au fil des années. Ainsi, sa gamme se divise en deux formules : SFR Fibre et SFR Fibre Power. La première comprend l’abonnement à 10 euros par mois pendant un an puis 38 euros par mois. Vous avez aussi la possibilité de choisir SFR Fibre, mais en prenant le boîtier Box 8 pour quelques euros de plus afin de booster encore les performances. Même après le retour au prix de base, elle reste au niveau de celle de ses concurrents, sauf que vous avez économisé un montant assez impressionnant pendant toute une année.

Sinon, l’abonnement SFR Fibre Power peut aussi vous convenir. La vitesse est encore meilleure, vous avez accès à 200 chaînes TV ainsi que les appels illimités vers les mobiles. Pour faire simple, elle est un peu plus complète que la première box Internet SFR Fibre. En comparaison, son tarif est de 22 euros par mois.

La box Internet de SFR à 10 euros par mois propose un rapport qualité-prix complètement fou. Le débit de 500 Mb/s fait plaisir pour un tarif aussi bas, il y a peu de chances que vous manquiez de vitesse même si plusieurs membres d’un même foyer utilisent le réseau. Si vous avez une grande famille et que vous consommez une bande passante très importante, il vaudra peut-être mieux passer sur la version supérieure (ou prendre la Box 8).

Dans tous les cas, l’offre spéciale de SFR se termine déjà dans les jours à venir. Pour ne pas manquer cette série limitée en plein milieu des French Days, il vaut mieux s’y prendre en avance. Clairement, vous ne trouverez pas de box internet moins chère (quelle que soit la qualité), vous pouvez y aller les yeux fermés.

Pour la box Internet de SFR, c’est par ici :

Voir l’offre SFR