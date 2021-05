French Days : Dyson casse les prix sur l’aspirateur balai V8 (40%)

Vous cherchez un aspirateur Dyson V8 pour être ENFIN tranquille avec le nettoyage ? Pendant quelques heures encore, Cdiscount affiche une vente flash à couper le souffle.

© Dyson

Les French Days sont en cours chez plus de 200 cyber-marchands français. À l’occasion de cette opération made in France, Cdiscount dévoile une nouvelle offre sur l’aspirateur Dyson V8 Motorhead. Le tarif de cet excellent modèle chute à 299 euros au lieu de 477 euros, soit 178 euros de remise. Il ne faut pas se leurrer, cette vente flash ne va pas durer longtemps.

Pour voir l’offre sur le Dyson V8, c’est ici :

Voir l’offre chez Cdiscount

Dyson est un fabricant spécialisé dans le petit électroménager. Il est réputé pour son positionnement premium sur le marché — ses aspirateurs comme le Dyson V8 Motorhead ne font pas exception. Ce modèle est un aspirateur balai sans fil qui profite de toutes les performances techniques de la marque, il se présente comme un excellent investissement capable de tenir dans la durée. Avec la remise de Cdiscount, l’appareil devient (beaucoup) plus accessible.

Comme d’autres marques premium, Dyson n’est pas un grand adepte des réductions. Il se plie aux jeux des offres éclair lors de quelques opérations spéciales, une à deux fois pendant l’année. Pour économiser sur votre nouvel aspirateur, le mieux reste de se rendre sur les sites marchands comme Cdiscount. Ainsi, vous pouvez réaliser une belle affaire sur le Dyson V8 — un des modèles phares du constructeur britannique.

Pourquoi choisir l’aspirateur Dyson V8 ?

Dyson a pour habitude de dévoiler un nouvel aspirateur (presque) chaque année, il présente un modèle phare ainsi que quelques autres versions ayant droit à quelques spécificités. Ses gammes portent le nom de Dyson V8, V10, V11 et ainsi de suite, cela permet au public de s’y retrouver plus facilement. Le V11 est l’un des plus récents, mais il reste encore très onéreux — que ce soit sur le site officiel ou chez les marchands en ligne.

Le Dyson V8 se présente comme un excellent compromis. Il profite de tout le savoir-faire de la marque, tant en termes de caractéristiques techniques que de design. Son apparence se veut très moderne, l’appareil n’a plus vocation à rester au fond d’un placard, tandis que sa qualité d’aspiration bénéficie de toutes les technologies du constructeur. Si ce n’est pas le modèle le plus récent, il se positionne comme un produit très premium sur le marché.

Ce Dyson V8 Motorhead est un aspirateur balai sans fil. D’une part, cela veut dire que vous n’avez pas de traineau à transporter derrière vous, la poussière est stockée directement dans un bac placé en haut de l’appareil. D’autre part, vous pouvez vous déplacer sans devoir vous occuper du fil et des prises à chaque changement de pièce, c’est plus pratique et plus efficace lors de votre ménage. Cet appareil se transforme aussi en aspirateur à main très facilement, vous pouvez donc nettoyer encore plus d’espaces (sièges de voiture, plinthes…).

On note aussi que le Dyson V8 est efficace sur tous les types de sols, qu’il s’agisse d’un sol dur, d’une moquette ou encore d’un tapis. Il profite de plusieurs modes de nettoyage, vous avez la possibilité de choisir entre MAX et Puissance — sachant que l’un de ces deux modes assure une aspiration encore plus puissante. Cela peut s’avérer très utile sur des zones de nettoyage plus spécifique. Il embarque une autonomie de 40 minutes et se charge à l’aide d’une station murale fournie à l’achat avec d’autres accessoires (brosses, etc).

Voir l’offre chez Cdiscount

Globalement, le Dyson V8 se présente comme un aspirateur polyvalent capable d’être tout aussi efficace peu importe la surface de nettoyage. Il a aussi le gros avantage d’être un modèle robuste qui tiendra dans la durée, ce qui vous évite de devoir changer d’aspirateur après quelques années à peine suite à la perte des performances de votre appareil. Si cet appareil reste un investissement, il est vite amorti grâce à l’efficacité qu’il vous fait gagner au quotidien. De plus, cette promotion sur Cdiscount est une belle occasion de réaliser des économies.

Cdiscount attaque très fort les French Days

Cette offre signée Cdiscount fait chuter le tarif de l’aspirateur Dyson V8 à 299 euros au lieu de 477 euros, c’est le meilleur prix actuellement disponible sur le marché. Vous êtes certain de profiter de toute la qualité de la marque en réduisant lourdement vos coûts à l’achat de l’appareil. Le marchand français avance d’autres petits avantages qui peuvent s’avérer utiles — en plus de la remise immédiate sur le produit.

En effet, Cdiscount vous offre la possibilité de renvoyer l’aspirateur Dyson V8 jusqu’à 14 jours après la livraison de la commande — que ce soit les French Days ou non. Vous pouvez retourner l’appareil gratuitement et vous faire rembourser à 100% si vous n’êtes pas convaincu par cet aspirateur premium. Si vous êtes client du programme Cdiscount à Volonté, vous pouvez aussi vous faire livrer en 24 heures selon l’heure de validation de votre commande, c’est l’assurance de ne pas attendre.

Cette offres éclair de Cdiscount est très agressive, mais elle ne va pas durer. Le Dyson V8 et le reste de la gamme sont des appareils qui attirent beaucoup de monde même quand ils n’ont pas droit à des réductions, c’est évidemment encore plus vrai quand il y a de telles remises. En plus, le stock reste très limité chez le marchand en ligne, il ne serait pas étonnant que l’offre flash disparaisse d’ici quelques heures et que le produit devienne indisponible.

Pour profiter de la promotion sur le Dyson V8, c’est par ici :

Voir l’offre chez Cdiscount