French Days : le prix des AirPods 2 est bradé sur Cdiscount 🔥

Cdiscount fait exploser le prix des AirPods 2. Les écouteurs Bluetooth du géant Apple sont au tarif le plus bas jamais constaté. Cette offre spéciale pour l'opération French Days peut se terminer à tout instant, faute de stock.

© Apple

Les French Days sont en cours chez Cdiscount et les autres marchands participants depuis ce jeudi matin. Ă€ cette occasion, le site français n’hĂ©site pas Ă faire chuter lourdement le prix des excellent AirPods 2. Les Ă©couteurs sans fil Apple affichent un prix imbattable, il n’a jamais Ă©tĂ© plus bas. C’est le grand deal phare du marchand pour cette opĂ©ration nationale.

Grâce Ă l’offre mise en avant chez Cdiscount, les AirPods 2 chutent Ă 119 euros seulement au lieu de 179 euros. Cela reprĂ©sente 35% de rĂ©duction sur ces excellents Ă©couteurs Bluetooth qui caracolent en tĂŞte des ventes de leur catĂ©gorie. Facilement reconnaissables avec leur design blanc, Apple en vend des millions chaque annĂ©e.

Pour accĂ©der Ă l’offre sur les AirPods 2, c’est par ici :

Tous les adeptes d’Apple savent qu’elle n’aime pas les remises – pour ne pas nuire Ă son image de marque. MĂŞme pendant les opĂ©rations spĂ©ciales, les produits du constructeur n’ont pas le droit Ă des rĂ©ductions. Pour Ă©conomiser sur les AirPods 2 ou les autres articles de la gamme, il faut aller voir du cĂ´tĂ© des revendeurs agrĂ©Ă©s comme Cdiscount. Toutefois, il est très rare que les remises dĂ©passent les -10%. Ici, elle atteint les -35%, c’est absolument inattendu !

Les AirPods 2 sont Ă un prix mini

Dans l’offre en question, il s’agit des AirPods 2 avec Ă©tui filaire. Le boitier sert Ă la fois de rangement des Ă©couteurs mais Ă©galement de base de recharge. Pour charger les Ă©couteurs, il faudra donc d’abord charger l’Ă©tui de rangement. Ici, le chargement se fait avec un câble. Une deuxième version sans fil est disponible, mais elle est bien plus chère (229€). Compte tenu de la petite diffĂ©rence, mieux vaut partir sur les produits Ă prix rĂ©duit chez Cdiscount.

Ces AirPods 2 sont des Ă©couteurs Bluetooth. Le boĂ®tier fourni Ă l’achat permet de ranger ces derniers pour Ă©viter de les perdre quand vous ne les utilisez pas. Ce petit Ă©tui a aussi l’avantage de recharger ceux-ci dès qu’ils sont placĂ©s Ă l’intĂ©rieur. L’Ă©tui lui-mĂŞme doit donc ĂŞtre rechargĂ© de temps en temps, sachant que la version mise en avant chez le marchand se charge Ă l’aide d’un câble.

En matière d’autonomie, les AirPods 2 peuvent tenir jusqu’Ă 24 heures — une prouesse rendue possible par la charge fournie par l’Ă©tui. Autant dire que cela vous offre la possibilitĂ© de profiter de votre musique prĂ©fĂ©rĂ©e pendant de longues heures avant de manquer. Il est possible de consulter le niveau de la batterie en approchant le boĂ®tier de charge vers votre tĂ©lĂ©phone.

Un modèle incontournable

Les premiers Ă©couteurs sans fil d’Apple datent d’il y a quelques annĂ©es, la marque a mis Ă jour cette première version en dĂ©voilant les fameux AirPods 2 durant l’annĂ©e 2019. Depuis, le constructeur a Ă©galement dĂ©voilĂ© les AirPods Pro — une version qui bĂ©nĂ©ficie de la rĂ©duction de bruit active, mais qui reste plus onĂ©reuse. D’autre part, la dĂ©clinaison AirPods Pro est dotĂ©e d’embouts en silicone, une petite spĂ©cificitĂ© qui peut gĂŞner certains utilisateurs. En comparaison, le modèle classique n’est pas intra-auriculaire et intègre des embouts plus classiques.

Il faut aussi rappeler que les AirPods 2 ont le mĂ©rite d’ĂŞtre dotĂ©s de la nouvelle puce H1. Elle permet l’intĂ©gration de l’assistant intelligent Siri tout en offrant une meilleure qualitĂ© sonore que la version prĂ©cĂ©dente. Globalement, le fonctionnement de ces Ă©couteurs est simple et intuitif, Ă l’image des produits Apple. Ă€ noter que vous pouvez très bien profiter de ces derniers depuis un tĂ©lĂ©phone sous Android, il faut juste que l’appareil en question dispose du Bluetooth.

Les AirPods 2 se positionnent comme une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©, ils plaisent toujours autant au public depuis leur sortie. Leur rapport qualitĂ©-prix Ă©tait dĂ©jĂ compĂ©titif Ă leur arrivĂ©e sur le marchĂ©, il devient encore plus agressif avec cette offre sur Cdiscount. Le tarif passe Ă 119 euros, ce modèle n’a tout simplement jamais Ă©tĂ© aussi accessible. Cela veut aussi dire que l’offre ne va pas rester accessible longtemps avant une Ă©ventuelle rupture de stock.

Cdiscount ouvre le bal des bons plans

Cdiscount fait très fort avec cette promotion sur les AirPods 2, il affiche le meilleur prix actuellement disponible sur les Ă©couteurs sans fil. Autant dire qu’il montre sa puissance Ă l’occasion des French Days qui ont lieu durant quelques jours encore, cette offre sur un produit premium Apple atteste de son implication dans cet Ă©vĂ©nement made in France.

Si vous prenez les AirPods 2, vous avez la possibilitĂ© de vous faire livrer gratuitement en quelques jours au maximum. Si vous ĂŞtes client du programme Cdiscount Ă VolontĂ©, vous pouvez recevoir vos Ă©couteurs sans fil dans les 24 heures après la commande selon l’heure de la validation. En plus, le produit bĂ©nĂ©ficie de la mĂŞme garantie que sur le site officiel d’Apple.

Il est possible de changer d’avis dans les 14 jours après la rĂ©ception de la commande. Si les AirPods 2 ne vous conviennent pas, vous avez toute cette pĂ©riode pour les renvoyer gratuitement afin de vous faire rembourser Ă 100%. Cette politique vise tous les produits du site marchand — que ce soit les French Days ou non.

Pensez Ă ne pas attendre trop longtemps pour choisir les AirPods 2, les Ă©couteurs sans fil restent très prisĂ©s mĂŞme sans promotion. Ils sont souvent parmi le top des ventes chez les marchands en ligne comme Cdiscount, preuve de leur succès auprès du public. Cette remise immĂ©diate de 35% risque de ne pas durer plus de quelques heures, il est certain qu’elle se terminera avant la fin de l’opĂ©ration French Days. Si vous n’ĂŞtes pas convaincu, vous avez tout le loisir de les renvoyer, c’est une seconde chance qui rassure lors d’un achat en ligne.

